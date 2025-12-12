北陸新幹線の大阪までの延伸計画をめぐり、日本維新の会が与党入りして初めてとなるプロジェクトチームの会議がきょう開かれ、維新はルートを8つの案から再検討すべきだと主張しました。



東京の衆議院議員会館では、北陸新幹線の延伸計画などを議論する、与党のプロジェクトチームの会議が、維新が自民党と連立を組んでから初めて開かれました。





北陸新幹線は、福井県の敦賀駅から新大阪駅まで延伸する計画です。2016年に、自民・公明のプロジェクトチームが、福井県小浜市や京都市を通る「小浜・京都ルート」に決定しました。しかし、維新は前回の参議院選挙で、ルートの再検討を主張した議員が、京都選挙区でトップ当選したことなどから、滋賀県の米原駅を通る「米原ルート」など、8つの案を提示し再検討を求めました。与党 整備新幹線建設推進PT 前原誠司 共同座長「特に京都の方々からそれ（小浜・京都ルート）に対する反対、異論っていうものは多々ございます。我々8ルートを、パターンをお示しをしているわけではありますけども、こういったもの が国民に理解をされる中で、そしておさまっていくと」一方、会議に出席した自民党議員からは、ほかのルートはすでに検討を終えているとして、再検討には消極的な姿勢を示しました。