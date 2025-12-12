熱いお茶を飲んでいたら、飼い主さんの側にやってきたというポメラニアンさん。コップから昇る湯気を見て…犬生が一周目過ぎる…！あまりにも可愛い行動が話題になっているのです。

ずっと見ていたくなる可愛すぎるその光景は記事執筆時点で134万回を超えて表示されており、4.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：温かいお茶を飲んでいたら、犬が『湯気』を見て…犬生一周目すぎる『まさかの行動』】

熱いお茶を飲んでいたら、犬が…

Xアカウント『@ebikechi』に投稿されたのは、ポメラニアン「ぽちゃん」のお姿。

この日、何気なく飲んでいた温かいお茶が入ったコップをぽちゃんの前に置いたという飼い主さん。すると、思わず『犬生が一周目過ぎて涙が出るほど愛おしい』と感じる行動を見せてくれたというのです。

『犬生一周目過ぎる行動』が可愛いと話題

飼い主さんと、コップから昇る湯気を交互に見つめていたというぽちゃん。

不思議そうに湯気を確認して恐る恐る近づいたかと思った次の瞬間…小さなピンクの舌を出して、湯気を食べようとするかのような仕草を見せてくれたのだそう。

香ばしいニオイがしたのか、食べられると思ったのか…口を開けてパクッと湯気を食べようとしてみたり、湯気を舐めようとしてみたり。

捕まえられるはずのない湯気を相手に一生懸命になるぽちゃんのお姿は『人（犬）生一周目』という表現がぴったりで、あまりにも愛おしいものだったといいます。

ぽちゃんと湯気の攻防は、たった20秒で多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「仙人の生まれ変わりかな」「味したかな？」「可愛い」「直接アツアツのお茶飲みにいかない賢さはあるから不思議ですよね愛おしい」「うちの犬は私の息を食べてます。1周目です」など多くのコメントが寄せられています。

ぬいぐるみのような美貌の持ち主♡

ぽちゃんは、飼い主さんに溺愛されながら幸せに暮らす超甘えん坊な女の子。ぬいぐるみのような外見を持ちながら、意外にも勇敢な一面があるというギャップもたくさんの魅力のひとつ。

飼い主さんと共にさまざまな場所にお出かけしたり、お家でのんびり過ごしたり…。ぽちゃんの幸せな日常は、日々多くの人々にポメラニアンの魅力や癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ebikechi」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。