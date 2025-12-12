大久保佳代子も購入！【ドンキ】情熱価格の人気スナック「めっちゃつまみになりそう！」

大久保佳代子さんが江頭2:50さんのYouTubeチャンネルに登場。『プロ独身江頭＆プロ独身大久保、めちゃイケコンビでドンキ爆買いしてみた』の動画に出演し、江頭さんと【ドン・キホーテ】でお買い物をする企画を公開！今回は、大久保さんが、おつまみに購入した、ドンキで大人気のスナックをピックアップ♪

ドンキのスタッフの方が「とても人気です！」とコメントした商品がこちら。

◼︎しいたけスナック

ドン・キホーテ 情熱価格 / しいたけスナック （公式サイトへ）

丸ごとしいたけがゴロゴロ入っているスナック。

しいたけ嫌いの人にも美味しいと言わせた、革命的スナックなんだとか！

大久保さんが訪れた店舗では、1袋647円で販売されていたようです。

◼︎大久保さんはおつまみに

ドンキのスタッフさんによると、お菓子としてはもちろん、ご飯にこちらの商品と醤油と酒を入れて炊飯器で炊けば、なんと炊き込みご飯にもなるそうです！

大久保さんは「めっちゃつまみになりそう！これ」「買う買う買う。そんなおすすめなら」と、興味津々の様子でお買い上げされていました♪

■動画もチェック

動画では、このほかにも、大久保さんがさまざまな商品を購入する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。