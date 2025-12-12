毎年恒例となっている一年の世相を表す「今年の漢字」に選ばれたのは「熊」でした。一方、広島の人たちはどんな一文字を選んだのでしょうか。私も街で聞いてきました。



京都の清水寺で発表された、一年の世相を表す「今年の漢字」。約19万の応募から選ばれたのは「熊」でした。国でクマの出没や被害が相次いだためです。2位は「米」、3位は「高」でした。広島の街で聞いた「今年の漢字」。サッカー部でキャプテンを務めた男子高校生は。





■高校3年生（選んだ漢字「苦」）「なかなか結果が出ず、苦しい一年だったんですけど、 しっかり戦うことができた1年だった」こちらの友人2人が選んだのは。■20代（選んだ漢字「酒」）「（2人で）初めて遊んだのが飲みの場で」■井上アナウンサー「2人で飲んだお酒は？」■20代（選んだ漢字「酒」）「おいしかった」■井上アナウンサー「これは『楽』しいという字？」■60代（選んだ漢字「楽」）「楽しみたいなと思って。ことし定年になったので。いろいろあって、これから楽しみたいなというのがあるかな」■井上アナウンサー「何か具体的にこれというものは？」■60代（選んだ漢字「楽」）「釣りですよ」■旅行中（選んだ漢字「美」）「やっぱり漢字1文字だったら、今、こうなりたいから」■井上アナウンサー「ちなみにどんな…化粧とか？」■旅行中（選んだ漢字「美」）「体の中から。表は化粧品を（使う）」■旅行中（選んだ漢字「動」）「すごくいい物件を見つけて住み替えた。あとは海外旅行に4回くらい（ことし行った）。国内は月一くらいは東京から出て動いている。■井上アナウンサー「特によかった場所は？」■旅行中（選んだ漢字「動」）「広島！」こちらの男性が選んだのは、「歌」の一文字です。■男性（選んだ漢字「歌」）「ことし三代目 J SOUL BROTHERS が15周年だったので、10月に15周年ライブに行けた」■井上アナウンサー「推しなんですか？」■男性（選んだ漢字「歌」）「推し。ライブを味わえたことがめっちゃ嬉しかった」一方、長いシーズンを戦ったカープとサンフレッチェの選手たちの「今年の漢字」は。■カープ 堂林翔太選手（選んだ漢字「継」）「引き継ぐの『継』という漢字で。ぼくの周りの選手も引退される人が多くて、来年も1年チャンスをもらったので、そういう人たちの思いも継いでこれから来年にやることを継続して、1年間やっていけたらいい」■カープ 末包昇大選手（選んだ漢字「成」）「成長の『成』。少し成長できた部分もあるし、そういった部分でよかった1年でもあるけど、そういった成長していきたいという思いを込めてその漢字にした」■サンフレッチェ広島 菅大輝選手（選んだ漢字「達」）「達成の『達』。こっちに強い意志をもってことし来たので、それが1年で達成（ルヴァンカップ優勝）できたので、その漢字にする」漢字一文字で振り返るこの一年。皆さんが選ぶ「今年の漢字」は一体、何になるのでしょうか。【2025年12月12日 放送】