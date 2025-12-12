●あす13日(土)

朝は強い底冷え。山間部では水道管の凍結に注意を

夕方から雨。夜遅くにかけて雨脚は強くなる見通し

●あさって14日(日)

日本海側ほど時雨模様。気温の上がり方も鈍く、冬の装いで対策を



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きょう12日(金)は北から張り出す高気圧にしっかりと覆われていましたが、この高気圧の後ろには早くも次の低気圧が控えていて、あす13日(土)から天気は下り坂となります。





あす13日(土)の日中は晴れ間もありますが、低気圧の接近とともに雲が広がりだします。

夕方ごろに雨雲が流れ込み、夜遅くにはところどころで本降りになる予想です。





あさって14日(日)の明け方には雨の勢いも落ち着いてきますが、低気圧が東へ遠ざかるとともに日本付近は冬型の気圧配置となります。

県内にも北風が流れ込み、日本海側を中心に時雨模様のにわか雨が降る可能性があります。

冷たい雨に濡れて、風邪を引かないようご注意ください。





一方、気温にも注意が必要です。

まず今夜もよく晴れて、放射冷却の働きが強くなります。あす13日(土)の朝にかけて気温は急降下。

徳佐は氷点下5度と水道管が凍結のおそれ、市街地でも0度を下回る厳しい冷え込みとなりそうです。

さらに日中にかけて気温の上がり方も鈍く、特にあさって14日(日)は山間部を中心に最高気温が一桁止まりのところも出てくる予想です。

セーターなど厚めの服を着て、寒さ対策をしっかり行いましょう。





あす13日(土)の朝は底冷えが強く、山間部では水道管も凍結するような厳しい寒さとなりそうです。

今夜も身体を暖かしてお休みください。

あす13日(土)は昼頃まで晴れ間もありますが、徐々に天気は下り坂となります。新たな低気圧の接近により、夕方から天気が崩れる予想で、雨のピークは夜遅くになると見込んでいます。





あさって14日(日)の朝には、雨は広く止んでいると見込んでいます。

瀬戸内側ほど晴れ間が出てきますが、日本海側は時折細かい雨雲が流れ込む予想です。お出かけの際は、折り畳み傘が活躍するでしょう。

北風の影響により、気温の上がり方は鈍くなります。一日冬の装いで過ごしましょう。

来週は晴れたり雨が降ったり、天気は周期的に変化する見通しです。

また日に日に気温が上昇し、来週後半は11月下旬並み、季節が後戻りしたような暖かさとなりそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）