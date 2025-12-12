“覚醒中”の上田綺世を現地識者も絶賛！プレミアからのオファーも「間違いない」と太鼓判「いかにもリーズ好みの選手だ」

ゴールを量産する上田の評価は高まるばかりだ(C)Getty Images

今季のエールディビジで得点を量産している上田綺世（フェイエノールト）の活躍が、オランダ国外でも大きな話題となりつつあるようだ。英スポーツメディア『talkSPORT』が現地時間12月11日、公式サイト上で上田の特集記事を掲載した。ここまでの活躍を振り返るとともに、現地専門家による批評を伝える内容となっている。

開幕から現在まで、リーグ得点ランキングでトップに名前が記されている上田に対し、同メディアは、「この日本代表FWは今季エールディビジで、わずか15試合で18得点を決めており、PKは1本も蹴っていない」と評しており、さらに、「昨季公式戦31試合で挙げた9得点の倍以上をすでに叩き出している」と賛辞を続けた。

同メディアは、欧州での上田のキャリアを辿り、2023年に当時フェイエノールトを率いていたアルネ・スロット監督が獲得を希望し、「クラブ史上最高額」の移籍金で加入したなどと説明。また、リーグ戦前節の結果も振り返っており、「フェイエノールト対ズウォレ戦でPKなしの4得点を挙げたことは、ウエダの存在感を一気に押し上げた」と綴っている。

さらに、欧州サッカーの専門家であるアンディ・ブラッセル氏が同メディアに対し語ったコメントも紹介。「エールディビジのストライカーを見るとき、必ず“それが他リーグで通用するのか”という疑問が付きまとう」などと指摘つつ、その上で、注目を浴びている日本人ストライカーのパフォーマンスには太鼓判を押す。「来夏か早ければ1月にも、プレミア下位クラブが手を出すんじゃないかと思う」と予想し、「ウエダは“いかにもリーズ好み”の選手だ」などと具体的なクラブ名も挙げている。