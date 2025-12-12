◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープレミアリーグ２０２５プレーオフ▽Ｂブロック１回戦 磐田Ｕ―１８ ４―３ 札幌大谷高（１２日、東広島運動公園陸上競技場）

ジュビロ磐田Ｕ―１８が札幌大谷高に４―３で逆転勝ちし、３季ぶりのプレミア復帰に王手をかけた。

１―１で折り返した後半の７分、１３分と失点。だが誰も諦めていなかった。２点差をつけられ「思い切って仕掛けるようになった」と西野泰正監督。途中出場したボランチの奥田悠真（２年）が積極的に攻め上がってギアを上げた。ＭＦ石塚蓮歩（３年）との連係から奥田が「絶対に点を取る」と２４分、３４分と連続でゴールを挙げて追いついた。

迎えた後半アディショナルタイム５分、奥田のパスを受けた石塚が左足を振り抜き、勝ち越しゴールだ。プリンスリーグ東海で１９ゴールを挙げて得点王に輝いた背番号１０は、この日２得点の活躍に「ＤＦ陣が体を張って守ってくれたおかげ」と仲間に感謝した。

Ｊ１昇格を目指したトップチームは７日のプレーオフ初戦で徳島と引き分け、終戦となった。トップ昇格が決まっている石塚は「自分は何もできず、テレビで見ているだけで終わってしまい、悔しかった。ユースは、みんなで笑って終わりたい」と気を引き締め直した。１４日のブロック決勝では大宮Ｕ１８と対戦。力を合わせて全員で勝つ。