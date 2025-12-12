¹â»Ô¼óÁê¡¡µ¤¾ÝÄ£È¯É½¤ÎàÄÅÇÈÃí°ÕÊóá¤Ç¹ñ¸òÁê¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É»Ø¼¨¡Ö»ÔÄ®Â¼Ì¾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë²þ¤á¤µ¤»¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£±£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£µ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤¹¤ëÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹ñ¸òÁê¤Ë¸¡Æ¤¤ò¥¹¥Ô¡¼¥É»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É£¶¡¦£¹¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢ËÌ³¤Æ»ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ßÃæÉô¤Ê¤É£±Æ»£³¸©¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ç¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦½®¶¶Íø¼Â»²±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö£Î£È£Ë¤Î¡ÊÄÅÇÈ¡Ë¾ðÊó¤ò¤ß¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤¬ÄÅÇÈ¤ÎÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃÏ¶èÌ¾¤ÎÉ½¼¨¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ØËÌ³¤Æ»ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ßÃæÉô¡Ù¤ÈÉ½¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££¸Æü¡Ê¤ÎÃÏ¿Ì¡Ë¤Ë¤Ï¡ØËÌ³¤Æ»ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ßÀ¾Éô¡Ù¤È¤¤¤¦É½¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÉ½¼¨¤ò¸«¤¿Êý¤¬µ¤¾ÝÄ£¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤ÏàÁ´¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ÞÊý¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¼¨¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÃÏ¶èÌ¾¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëá¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÃÏ¸µ¤Î²æ¡¹¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Á´¤¯¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ø±è´ßÀ¾Éô¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ØÅÏÅç¡Ù¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ØÃÀ¿¶¡Ù¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÃæÉô¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ø½½¾¡¡Ù¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ØÆü¹â¡Ù¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤òÉ½¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Èó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡£Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤ÆÈòÆñ¤ò¤¹¤ëÊý¡¹¤¬¡Ø¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ïµ¤¾ÝÄ£¤È¤·¤Æ¹ñ¸òÂç¿Ã¡¢¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÃÏ¿Ì¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÅìÉô¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤É¤³¤Î¤³¤È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±»ÔÄ®Â¼Ì¾¤òÌÀ³Î¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë²þ¤á¤µ¤»¤Þ¤¹¡¢¤Ï¤¤¡£¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Ë¤¤¤ÞÍ×ÀÁ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¡¹¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¶â»Ò¶³²ð¹ñ¸òÁê¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£µÄ¾ì¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂÐ±þ¤Ë¤¶¤ï¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï£±£±·î£±£±Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Í»Ö¤Î²ñ¡¦½ïÊýÎÓÂÀÏº½°±¡µÄ°÷¤«¤éÇä½ÕËÉ»ßË¡²þÀµ¤ò¤á¤°¤ë¼ÁÌä¤Ë¡ÖÇã½Õ¤ÎÁê¼êÂ¦¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÈ³¤ÎÉ¬Í×À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇäÇã½Õ¤Ë¤«¤«¤ëµ¬À©¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òË¡Ì³Âç¿Ã¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÊ¿¸ýÍÎË¡Ì³Áê¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
