「turn a blind eye」の意味は？日本語でも同じように表現します！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「turn a blind eye」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「見て見ぬふりをする、目をつぶる」でした！
「turn a blind eye」は、直訳すると「盲目の目を向ける」という意味。
意図的になにかを見ないようにするときに使います。
「ignore」＝「無視する」や「overlook」＝「見逃す」という単語で言い換えることもできますよ。
「The police man turned a blind eye to his fault, and let him off with it. 」
（警官は見て見ぬふりをして、彼の悪さを見逃しました）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部