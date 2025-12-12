「turn a blind eye」の意味は？日本語でも同じように表現します！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「見て見ぬふりをする、目をつぶる」でした！

「turn a blind eye」は、直訳すると「盲目の目を向ける」という意味。

意図的になにかを見ないようにするときに使います。

「ignore」＝「無視する」や「overlook」＝「見逃す」という単語で言い換えることもできますよ。

「The police man turned a blind eye to his fault, and let him off with it. 」

（警官は見て見ぬふりをして、彼の悪さを見逃しました）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。