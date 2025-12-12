「ローゼンメイデン」より「翠星石 キャストドール」が12月19日より期間限定で受注販売スタート
DOLKは、ドール「『ローゼンメイデン』翠星石 キャストドール」をオンラインストア「DOLKオンライン」、「アニメイト通販」にて12月19日19時より期間限定で受注販売を開始する。受注期間は2026年1月18日23時59分まで。
アニメ「ローゼンメイデン」より第3ドール「翠星石」をキャストドールで再現。ヘッドの繊細な造形陰影から衣装の詳細まで丁寧に作り込まれている。
深みのある翠石色のロングワンピースには、手に触れた瞬間にしっとりとした存在感を放つ上質なベルベット生地が使用されている。スカートには丹念にタックを重ね、三層構造による柔らかく豊かな広がりを形成。
さらに、翠星石に欠かせない象徴的なアイテム《庭師の如雨露》は、ドールが手にした際の自然なバランスと造形としての存在感を両立、内部に水が湛えられている様子を再現するため、透明樹脂による“水の表現”も施されている。
また、12月6日より「DOLK ラジオ会館店」、「DOLK東京店 2F」、「アニメイト池袋本店」、「アニメイト梅田」にて翠星石 キャストドールに加え、真紅、水銀燈キャストドールの展示を実施ている。
【お知らせ】- DOLK (@DOLKSTATION) December 12, 2025
『ローゼンメイデン』
翠星石キャストドールの受注特設サイトを公開！
➡https://t.co/B8oKCQFqPl
12月19日(金)19時より受注開始。
人形師ローゼンが追い求めた薔薇乙女の造形美を、一つひとつ丁寧に再現し、翠星石の魅力を表現しています。どうぞお見逃しなく！#ローゼンメイデン pic.twitter.com/btkXdsW2v7
(C)PEACH-PIT・集英社／ローゼンメイデン製作委員会