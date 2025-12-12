きょうは平野部では積雪はありませんでしたが、今後はどうでしょうか。



夜遅くまでは雪が降りそうです。



上空に寒気が残るため、今夜遅くまで降れば雪になりそうです。あす朝までの予想降雪量は、多いところで平野部が1センチ、山間部が2センチです。その後は冬型の気圧配置は次第に緩み、明日は高気圧に覆われて晴れそうです。予想最低気温は1度と冷え込みそうです。



一方、気象庁は、きのう北陸地方に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。





今月19日ごろから、気温がかなり高くなる可能性があり、季節が1か月戻るほどの暖かさとなりそうです。北陸地方の1か月予報でも、寒気の影響を受けにくい時期があるため、向こう1か月の気温は「平年より高い」見込みが50％となっています。降雪量も「平年より少ない」見込みが50％の予想です。年末年始の気温は、ほぼ平年並みだということです。おだやかな年末年始になるといいですね。そして、今週末は、ふたご座流星群がピークを迎えます。三大流星群のひとつで、最も多くの流星が期待できるのは、あさって日曜日の夜からで、1時間あたり50個ほどの流れ星が見られる見込みです。気になるのは天気ですね。残念ながら、あさってから日本付近を低気圧が発達しながら通過する見込みで、富山も雨の予報です。このため、見える数は少なくなりますが、今夜かあすの夜に観察してみてはどうでしょうか。雲の切れ間から、少しでも見られるといいですね。そうですね。夜間は気温も下がりますので、観測される際は天気の変化と寒さに十分、気をつけてください。