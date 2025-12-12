パンサー尾形、妻＆7歳長女の母娘ショットに反響「美人てわかる」「ネイルキレイ」 妻・あいさんが公開「母が映るのは貴重です」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）の妻・あいさんが12日、自身のインスタグラムを更新。自身が写る“貴重”な長女・さくらちゃん（7）との2ショットをアップした。
【写真】「美人てわかる」パンサー尾形の妻＆7歳長女の2ショット
あいさんは「WIGGLE WIGGLE 1周年おめでとうございます」とつづり、ピンクや水色の鮮やかな服でコーディネートを決めたさくらちゃんと自身の2ショットを公開。
続く投稿でも別カットの2ショットをアップし、「久しぶりに母と娘の2ショット写真を沢山撮ってもらったので、、、。せっかくだから投稿にいっぱい載せちゃお なかなか家族写真とかに母が映るのは貴重です（母はいつも専属カメラマン」と“珍しい”母娘ショットを披露した。
この投稿には「モザイクついててもあいちゃん美人てわかるよね」「あいちゃんネイルキレイ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「美人てわかる」パンサー尾形の妻＆7歳長女の2ショット
あいさんは「WIGGLE WIGGLE 1周年おめでとうございます」とつづり、ピンクや水色の鮮やかな服でコーディネートを決めたさくらちゃんと自身の2ショットを公開。
続く投稿でも別カットの2ショットをアップし、「久しぶりに母と娘の2ショット写真を沢山撮ってもらったので、、、。せっかくだから投稿にいっぱい載せちゃお なかなか家族写真とかに母が映るのは貴重です（母はいつも専属カメラマン」と“珍しい”母娘ショットを披露した。
この投稿には「モザイクついててもあいちゃん美人てわかるよね」「あいちゃんネイルキレイ」などのコメントが寄せられている。