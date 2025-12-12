去年の能登半島地震以降の、富山湾のシロエビやベニズワイガニの生息状況について、県は今年の夏に行った海域調査の結果を、射水市新湊地区の漁業関係者に報告しました。新湊漁協の漁場の一部で、ベニズワイガニの生息密度が大幅に低いことが分かりました。



射水市内で開かれた会合には、新湊漁協に所属するシロエビ漁師やベニズワイガニ漁師らが参加しました。



今年7月から8月にかけ、県は国と合同で漁場の撮影や、海水中のDNA採取を行い生息状況を調査しました。





富山湾の海中にすむシロエビは、能登半島地震が引き起こした乱泥流によって個体数が減ったとみられていますが、今シーズンは後半にかけて水揚げが増え、地震前の水準に回復しつつあります。今年夏の水中カメラ調査では、新湊漁協のシロエビの漁場である庄川河口沖で、1時間に372の個体を撮影し、特に海底の谷の幅が狭まっている地点で多く生息していることがわかりました。県水産研究所は、独自に行っているシロエビの幼生の数の調査でも、今年8月以降回復傾向にあるとして、漁業者に対し、幼生の数を今後さらに増やすため成体をとりすぎないよう、適切な資源管理を求めています。一方、同じく地震後に記録的な不漁となったベニズワイガニについて、今年1月から5月までの漁獲量は、県内4つの漁港全体では地震前の7割まで持ち直したものの、新湊漁港では、地震前の半分以下にとどまりました。今年夏の調査では、大規模な乱泥流が起きたと推定されている新湊漁協の漁場の一部で、生息密度が1000平方メートルあたり2.34の個体と算出され、地震の前後により沖合の漁場で行われた調査と比べて大幅に低いことがわかりました。県水産研究所は、乱泥流によってベニズワイガニの生息密度が変化した可能性があるとみて、一時的に別の漁場で操業し、回復を待つよう漁業者に呼びかけています。