いちご生産量日本一の栃木で温泉といちごを堪能！「界 鬼怒川」で「いちごで満たす至福の温泉滞在」開催
鬼怒川の渓流に面した小高い丘の上に立つ温泉旅館「界 鬼怒川」では、2026年1月6日(火)から3月31日(火)まで、いちご生産量日本一の栃木で味わう「いちごで満たす至福の温泉滞在」を開催する。
いちごの生産が盛んな栃木県は「いちご王国」とも呼ばれている。「いちごで満たす至福の温泉滞在」開催期間中は、温泉後の水分をいちごで補給する湯上がりいちごや、幻のいちごを含めた5種の食べ比べ、いちごの晩酌セットが登場。産地だからこそ味わえる希少な食体験と温泉、いちごをかけ合わせた滞在で、心も体も満たされる時間を提案する。
■背景
栃木県は50年以上連続でいちごの生産量日本一を誇り、これまでに数多くのいちごの品種を開発してきた(※1)。いちごの旬である冬には、栃木県で生まれたさまざまな品種を味わうことができる。「界 鬼怒川」は、個性豊かないちごを滞在中のさまざまなシーンで堪能し、温泉旅館での滞在が特別な思い出となるよう本企画を考案した。
※1：栃木県公式サイト「全国のいちご生産推移から見た栃木県の状況」
■【特徴1】生産量0.2％の幻のいちご「とちひめ」を味わう、5種の食べ比べ
チェックイン後には、いちご王国・栃木だからこそ実現できるいちごの食べ比べを楽しめる。提供されるのは、甘味・酸味・香りのバランスが絶妙な「よつぼし」、芳じゅんな桃の香りが特徴の「桃薫」、甘さが際立つ新品種「とちあいか」、白い果実の「ミルキーベリー」、そして栃木県内でも生産量がわずか0.2％で市場にほとんど流通しないことから幻のいちごと称される「とちひめ」(※2)。柔らかく繊細なため、生産地でしか味わえない希少な「とちひめ」を含む、個性豊かな5種のいちごの色、香り、味わいの違いを堪能できる。
※2：真岡市公式サイト「幻のいちご『とちひめ』」
■【特徴2】温泉の後にいちごでうるおう、湯上がりいちご
温泉入浴は、発汗により体内の水分やミネラルが失われがち。そこで「界 鬼怒川」では、温泉後の体をみずみずしく満たす、新しい湯上がり体験を提案。用意されるのは、旬を迎えたフレッシュないちご。約90％が水分でビタミンCやカリウムも豊富ないちごは、温泉入浴後の水分・栄養補給に適したフルーツだ。大浴場に隣接する湯上がり処には、そのままのいちごはもちろん、さわやかないちごドリンクも用意。温泉で体を温め、旬の恵みで内から体をうるおす、いちご王国・栃木ならではの湯上がり体験を楽しもう。
■【特徴3】栃木の伝統食材といちごが織りなすマリアージュ
夜には、客室で楽しめる晩酌セットが登場。主役は、いちごと栃木が誇る伝統食材とのマリアージュ。サクッと揚げた日光湯波にいちごのアイスクリームを添えたひと品や、栃木名産のかんぴょうと濃厚なクリームチーズ、いちごを合わせて食感と甘酸っぱさを楽しめる。一緒に提供されるのは、栃木のクラフトリキュールを使用したオリジナルのいちごカクテル。意外な組み合わせで生まれた味わいを、旅の思い出とともに堪能しよう。
■【スケジュール】
＜1日目＞
15時 チェックイン
16時 いちごの食べ比べを味わう
17時30分 夕食
21時15分 ご当地楽「益子焼ナイト」を鑑賞
22時 客室でいちご晩酌セットを堪能
＜2日目＞
7時 現代湯治体操「木漏れ日体操」に参加
7時30分 朝食
9時 温泉入浴、湯上がりいちごを楽しむ
12時 チェックアウト
■「いちごで満たす至福の温泉滞在」概要
期間：2026年1月6日(火)〜3月31日(火)
場所：界 鬼怒川 客室、湯上がり処
料金：いちごの食べ比べ(1人あたり1500円)／湯上がりいちご(無料)／いちご晩酌セット(1人あたり2300円)
時間：
・いちごの食べ比べ：15時〜21時
・湯上がりいちご：18時30分〜20時30分、翌9時〜11時(なくなり次第終了)
・いちご晩酌セット：21時30分〜22時30分
定員：いちごの食べ比べ 1日3組限定、1組3人まで
予約：いちごの食べ比べは公式サイトにて宿泊日の8日前までに要予約。いちご晩酌セットは当日予約、数量限定
※仕入れ状況によって食べ比べの内容は変更になる可能性あり
■「界 鬼怒川」について
鬼怒川の渓流に面した小高い丘の上に位置する温泉旅館。益子焼や黒羽藍染、大谷石などが館内に散りばめられ、木々に囲まれた中庭や客室からは四季の景色が望める。
所在地：栃木県日光市鬼怒川温泉滝308
電話：050-3134-8092(界予約センター)
客室数：48室
料金：1泊3万5000円〜(2人1室利用時1人あたり、サービス料込み、夕朝食付き)
アクセス：【電車】鬼怒川温泉駅より車で約5分／【車】日光宇都宮道路 今市インターから約25分
■「界」とは
星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統をいかしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求している。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴。2026年夏には長野県・浅間温泉の「界 松本」がリニューアルオープン、2026年春には群馬県・草津温泉に「界 草津」、夏には広島県・宮島口温泉に「界 宮島」が開業予定。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
