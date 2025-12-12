「今日のおかず レンジでできる 赤魚の煮付け」「同 さばのみそ煮」や「まんぞくプレート ふっくらごはんと油淋鶏」など、手軽で本格的な味わいの冷凍食品などで豊かな食卓を。ニッスイの2025年秋・冬新商品が9月1日より順次発売！