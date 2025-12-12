上白石萌歌（25）なにわ男子の高橋恭平（25）INI木村柾哉（28）FANTASTICS中島颯太（26）の主演映画「ロマンティック・キラー」（英勉監督）初日舞台あいさつが12日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた。

この日は壇上で、タイトルにちなんで、俳優陣9人がロマンティックチーム、女優陣3人がキラーチームを組んで「ロマンティック対決3番勝負」を開催。ロマンティックチームが、チーム合計で69を目指す数字合わせ、壇上のボードに69秒以内に絵を描き、何個つなげられるかを競う絵しりとり、いずれも勝って連勝した。

迎えた3つめの勝負では、上白石が演じた主人公が、猫が生きがいという物語を踏まえ、ロマンティックチーム9人のうち、誰か1人が猫の声まねをしたかを、キラーチームが当てる「ニャーニャーゲーム」が行われた。ロマンティックチームが1列に並んで、うち1人が「ニャー」と言った後、9人がそれぞれせき払いなど小芝居をして惑わせる中、ゆうたろう（27）が「半分にしてチャンスをあげたい 犬飼君から向こうの半分にいます」と、犬飼貴丈（31）醍醐虎汰朗（25）高橋、木村、中島の中に正解がいるとヒントを出した。

上白石、高橋ひかる（24）森香澄（30）のキラーチーム3人は「犬飼さん！」と声をそろえたが「はーい！」と答えた正解は、醍醐虎汰朗（25）。犬飼は「名字、犬飼で猫はないでしょ」と言い、会場を笑わせた。

「ロマンティック・キラー」は、第1回LINEマンガ大賞で銀賞、第2回ジャンプ縦スクロール漫画賞で大賞を受賞した百世渡氏の漫画が原作で、22年にNetflixでアニメが全世界配信された話題作。上白石が「絶対に恋愛したくない」干物女子高生・星野杏子、高橋がクールな転校生・香月司、木村が野球部のエースで幼馴染の速水純太、中島が上から目線すぎる某国の王子様・小金井聖を演じた。

上白石は、イベントの最後に「私は日本中をロマチックに染めたいです。究極の人間愛の映画。1人ぼっちの杏子が、人と関わって素晴らしさを知っていく」と、客席に熱っぽく語りかけた。

この日は西垣匠（26）内藤秀一郎（29）豊田裕大（26）も登壇。