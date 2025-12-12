2023年よりアイドルグループ「ideal peco」のメンバーとして活動し、2021年に「秋のTGIF 週プレ賞」グランプリに輝いた菅谷夏子が、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』に登場しました。



【写真】つるん陶器肌の菅谷夏子さん

カットでは、海水浴場で遊んでいる無邪気の様子から、艶やかな浴衣姿、そしてかけ湯をしながら、セクシーなビキニでの入浴姿も。爽やか清楚なイメージとともに、極上ボティを風情ある温泉旅館で存分に披露しています。



本作でシリーズ第27弾となり、今回も6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載。表紙を飾ったのは汐見まといさん。暗殺者として活動するシスターを演じ、セクシーな姿を惜しげもなく披露しています。裏表紙はアイドルグループ「フィロソフィーのダンス」として活動し、“マリチチ”を武器に各雑誌グラビアなどでも活躍する奥津マリリさん。最強のチャームポイントとも言うべき“マリチチ”の美しさを見せつけています。



撮影／武田敏将 ヘアメイク／伊藤遥香 スタイリング／米丸友子