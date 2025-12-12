「これ私なんですけど…」阪田マリン、写真無断使用に苦言「勝手に使わないで」「酷いですね」
インフルエンサーでありアーティストの阪田マリンさんは12月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。写真の無断使用に苦言を呈しました。
【写真】焼肉を食べる前と後の阪田マリン
しかしこれは、阪田さんが9月29日に投稿したものの無断転載。写真の順番も本来は逆で、食べる前はスリム、食べた後に大きく膨らんでいるという内容です。
ファンからは「Xに報告しましたけど、無断ならこのポストの削除だけでなく、アカウントの凍結までやって欲しいところですね。しかし何で盗用するのかな？」「これはアカン！パクリネタはダメ！」「酷いですね 画像の無断使用で通報しておきました！」「この昭和ルック、マリンちゃんで間違いないわ」「昭和ではこれくらい寛容に許されたから許してやれ笑シランケドw」といったコメントが寄せられました。
「通報しておきました！」阪田さんは「すみません。これ私なんですけど……勝手に使わないでください…//////」とつづり、とあるポストを引用。「焼肉を食べる前」と「焼肉を食べた後」の比較写真を掲載したものです。食べる前はおなかが大きく膨らみ、食べた後はスリムになっています。
