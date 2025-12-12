県は外国人観光客特に富裕層をターゲットにしたインバウンド獲得に向け、「観光ガイド」の育成に力を入れています。そんな中、フランスの旅行会社を招いて県内などをめぐるツアーが開かれ、研修を受けたガイドが新潟の魅力を案内しました。



天然の雪の冷蔵庫・雪室に、日本酒に囲まれた酒蔵。南魚沼市にある観光施設を訪れたのはフランスの旅行会社の営業担当です。





新潟の魅力を海外に広めてもらおうと、県や観光庁などが企画したもので、新潟などの観光地を視察する5日間のツアーに招待しました。案内するのは通訳ガイドの佐藤孝一さんです。県は外国人観光客、特に富裕層の獲得に力を入れていて、そこで重要となるのが佐藤さんのような「観光ガイド」です。県はことし7月、観光ガイドの質を高めるための研修を開催。〈全国通訳案内士 工藤まやさん〉「「欲しいものを欲しい時に欲しい」これがVIPのサービス。ガイドというとガイディングと思っているかもしれませんが違います。ガイドはエンターテイナーです」研修には佐藤さんも参加し外国人客への情報の伝え方を学んでいました。そして迎えたツアー当日。通訳をするだけでなく日本の文化についての知識も披露します。〈通訳ガイド 佐藤孝一さん〉「『良かったよ、もう1回来るよ』と言っていただければ、これはもう最高ですね」〈佐藤孝一さん〉「自分のガイドはどうでしたか」〈ツアー参加者〉「地方の特徴だとか文化だとかあるいはスキーについていろんなお話が聞けてとても楽しかったです」〈佐藤孝一さん〉「ご自身もまた新潟に来たいと思った？」〈ツアー参加者〉「Yes,of course.」「また新潟に来たい」と思ってもらえるように…1月にはイギリスのメディアを招いたツアーも行う予定です。