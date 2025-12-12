元HKT48の松本日向の1st写真集『ちょうどいい。』（撮影：藤本和典、税込3520円、A4判112ページ、ワン・パブリッシング）がリリースされました。表紙はベッドにうつ伏せで横たわる大人でセクシーな松本さんの表情が印象的です。



【写真】つるん陶器肌の松本日向さん

写真集のタイトル『ちょうどいい。』は松本さん本人が発案。ロケ中にタイトルとなった言葉を発している瞬間がメイキング映像にも収められています。ベトナムの都市フエとダナンで撮影された決意のファースト写真集、ビキニやランジェリーはもちろん、初写真集にして人生最大露出のセクシーさにも挑戦しているのでお見逃しなく。



松本さんは「写真集では背中とお尻の写真が多いんです。初めての写真集だし、25歳の大人な松本日向を表現したい思いもあって、今までやってきたグラビアでも一番の露出に挑戦していて。特にバックショットをきれいに見せたいなと頑張りました。水着だけでなく赤いランジェリーみたいな大人っぽい衣装もあるし、バリエーションも豊富なので楽しみにしてください」とコメントしています。



【松本日向さんプロフィル】

まつもと・ひなた 2000年12月11日生まれ 大阪府出身 身長165cm 血液型AB型 TRUSTAR所属 2016年7月にHKT48の4期生としてデビュー。シングル選抜メンバーにも選ばれるなど活躍し、2022年6月にグループを卒業。その後は現在の事務所に所属し上京、グラビアをはじめソロのタレントとして活動。現在は趣味の競艇（ボートレース）観戦から、サンテレビ『ボートの時間！』といった競艇関連番組にも出演中。全国24場も完全制覇。［公式X］ https://x.com/hinata__1211［公式Instagram］ https://www.instagram.com/matsumoto_hinata/［事務所公式サイト］ https://trustar.co.jp/talents/hinata-matsumoto/