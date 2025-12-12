「打倒ロックマン！」の夢再び　シリーズ最新作で約30年ぶり「ボスキャラデザコン」開催決定

「僕の考えた最強のボス」が、実際にゲームの中でロックマンと戦う……かつて多くの少年たちがハガキを握りしめて挑んだあの伝説の企画が、令和の世に帰ってきました。

カプコンは、シリーズ最新作「ロックマン:デュアル オーバーライド」の制作決定に伴い、「ボスキャラクター デザインコンテスト」を開催すると発表しました。このコンテストが実施されるのは、1996年発売の「ロックマン8 メタルヒーローズ」以来、実に約30年ぶり。最優秀作品に選ばれた1体は、実際にゲーム内のボスキャラクターとして実装されます。

■ お題は「吸引アーム付きロボット」 共通規格をベースにデザイン

かつてのコンテストは「自由な発想」での募集が多かったですが、今回は少し趣向が異なります。Dr.ワイリーからの「打倒ロックマンのため、諸君の力が必要だ！」という呼びかけのもと提示されたお題は、「吸引アーム付きロボット（仮）」。

コンテストサイトにて公開された素体デザインを見ると、右腕が蛇腹状のホースのような形状になっており、先端に吸引口がついています。この「右腕になんでも吸い込む吸引アームを備えたボス」という共通規格をベースに、いかにオリジナリティあふれるデザインを組み込めるかが勝負の鍵となりそうです。

そのほか、画像形式や解像度、容量といったレギュレーションが設定されているので、応募を検討している方はコンテストサイトの注意事項をしっかりと読み込んでおきましょう。

■ コンテスト応募は「X」より ユーザー投票による審査も

応募方法も、かつての「ハガキ」から現代風にアップデートされています。参加方法は、Xでゲーム公式アカウント（@ROCKMAN_UNITY）をフォローし、指定のハッシュタグ「#ロックマンDO」「#ボスデザインコンテスト」をつけてイラストを投稿するだけ。

募集期間は12月12日から2026年1月2日16時59分まで。年末年始の休みを利用して、童心に帰ってアイデアを練ってみるのも良いかもしれません。

審査は二回にわたって行われ、第一次審査は応募作品をカプコンスタッフが審査し、20作品が通過します。そして第二次審査はコンテストサイトにて、ユーザー投票が行われます。得票数によって上位6作品を優秀賞として選出され、最優秀賞（1名）はゲームへの実装、優秀賞（6名）はスタッフロールへの名前掲載が約束されています。

過去には10万通を超える応募数を誇った伝説のコンテストの復刻。採用を夢見て涙を飲んだ元・少年たちも、今回初めてロックマンに触れる世代も、この記念すべき祭りに参加してみてはいかがでしょうか。

ナンバリング第12作に相当する「ロックマン」シリーズ最新作「ロックマン:デュアル オーバーライド」は、シリーズ誕生40周年を迎える2027年の発売を予定しています。

