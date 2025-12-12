Image: ©Felix Dickinson courtesy NEON ©courtesy NEON

1965年から翌年にかけてインドネシアで起きた大虐殺の実態に加害者たちの視点から迫り、アカデミー賞にノミネートされたドキュメンタリー映画『アクト・オブ・キリング』（2012）と、その被害者側の証言を記録した姉妹編『ルック・オブ・サイレンス』（2014）。衝撃の2作品で話題を呼んだアメリカ出身のフィルムメーカー、ジョシュア・オッペンハイマーの最新作『THE END（ジ・エンド）』が2025年12月12日に公開される。

監督にとって初の長編フィクション作品となる今作は、ティルダ・スウィントン、マイケル・シャノン、ジョージ・マッケイらをキャストに迎えたミュージカル映画だ。舞台は環境破壊によって地球に人が住めなくなってから25年後の世界。母、父、息子、そして、母の親友と医者、執事は、“希望”と“日常らしさ”を必死に保とうとしながら、豪奢な地下シェルターで暮らしている。しかし、ある日、見知らぬ少女がシェルターに現れ、彼らの日常は一変する――。

世界を震撼させたドキュメンタリーを手がけた監督は、なぜミュージカル映画に挑んだのか？ 地下シェルターが意味するものは？ ギズモードでは映画の日本公開を前に、監督にリモートインタビューを実施。作品に込めた想いや撮影中の裏話など、たっぷりと語ってもらった。

過去2作のドキュメンタリーと今作の繋がり、共通点

――ドキュメンタリー映画『アクト・オブ・キリング』（2012）と『ルック・オブ・サイレンス』（2014）を手がけた監督の新作が、世界の終わりを舞台にしたミュージカル映画だと聞いて、最初はすごく驚きました。でも実際に観てみると、それらの作品には確かな繋がりが感じられます。

ジョシュア・オッペンハイマー監督（以下、JO）：そうですよね。私は基本的に妄想や自己欺瞞の本質に興味があるのだと思います。『アクト・オブ・キリング』は、大惨事を否認する嘘の上に築かれた社会についての作品です。そして、『THE END（ジ・エンド）』は、嘘を頼りに生き延びた家族と、個人的かつ集団的な大惨事の余波を描いた物語です。

『アクト・オブ・キリング』と同じように、私たちは今作においても、嘘が人間の有意義な人生を送る力を奪ってしまう様子を目の当たりにします。さらに、嘘は家族同士の関係も空洞化させてしまうのです。

『THE END（ジ・エンド）』のメッセージは、ある意味で『アクト・オブ・キリング』と同じです。私たちは有意義な人生を生きることしかできません。感じること、そして完全に人間であることしかできないのです。そして今作は、誠実に生きることで、この美しい地球をはじめとする大切なものを心から愛し、守り抜くことができるのだということを描いています。

――監督は初の長編フィクション作品として、なぜこの物語を伝えようと思ったのですか？

JO：『アクト・オブ・キリング』と『ルック・オブ・サイレンス』を制作した私は、人類が壊滅的な気候変動という集団的な大災害へと向かっていることを認識していました。そして、それをきっかけに「アポカリプス（apocalypse＝黙示録、世界の終末）」という言葉の意味を考えるようになりました。この映画は「ポスト・アポカリプス（終末後）のミュージカル」と呼ばれていますが、「アポカリプス」という言葉の起源はギリシャ語で、「覆いを取る」「明らかにする」という意味を持っています。したがって、聖書の最後の書である『黙示録』は、英語では「Revelation（啓示）」、ギリシャ語では「Apocalypse」と題されているのです。

私たちは、地球がどのように死を迎え、自分たちがどのように絶滅するかを啓示されている、史上初めての存在です。このまま今の生活を続ければ、人類は滅びてしまうと言われています。つまり、私たちはすでに黙示録を受け取り、終末後を生きているのです。そこで私たち全員に問われる疑問、そして責任は、「その知識をどう扱うべきか？」ということです。仏教には次のような美しいマントラがあります

――私は老いの性質を持つ。私は病の性質を持つ。私の愛するすべての人々は変化する性質を持つ。私は死の性質を持つ。では、私はどうやって生きればいいのか？

また、人間は他の種とは異なり、自らの死すべき運命を認識しています。そういう意味でも、私たちはすでに黙示録を受け取った上で生きているのです。それは私たちに根本的な選択を突きつけます。誠実で愛に満ちた人生を歩んでいるのだろうか。たとえ自分を傷つけた相手でも許し、起こったことについて語り合い、これ以上お互いを傷つけないために変わることができるのだろうか。それとも、恥や恐怖から、嘘にしがみついてしまうのだろうか。私にとって、それは自分が伝えうる最も重要な物語だと感じました。

――気候変動や自己欺瞞などについて描いた今作を観れば、現代に生きる誰もが多少なりとも居心地の悪さを感じるのではないかと思います。私は登場人物たちに名前がないと気づいた時にハッとしました。彼らは私たちのどの家族にも重ねられる存在なのだと感じたのです。それは監督の狙いだったのでしょうか？

JO：まさにその通りです。劇中の一家は私たち全員なんです。これには私自身の家族が大いに関係しているのですが、私は家族と自分自身を完全に許し、また、彼らに対して多大な同情と愛情を抱いています。許しとは不思議なものですね。これまで考えたことがなかったけれど、自分を傷つけた相手を許すとき、その人自身がまだあなたの痛みと向き合えなくても、より深い愛が始まる――それは許しのもたらす奇跡です。

例えば、『アクト・オブ・キリング』の主人公アンワル・コンゴもそうです。私は、彼を政治的に許す立場にはまったくありません。ただ、彼の人間性に触れると、もし自分があの家族の中で育っていたなら、同じ選択をしていたかもしれないと感じてしまう。それは『THE END (ジ・エンド)』の登場人物たちにも言えることで、私はどうしても深い同情と哀れみを感じずにはいられないのです。インドネシア語では、愛と哀れみは同じ言葉で、“kasih”は愛を意味し、“kasihan”は哀れみを意味します。2つの感情は表裏一体なんです。

――監督にとって、とある富豪の地下シェルターを見学したことも、今作を作るきっかけとなったそうですね。

JO：本当はインドネシアで、大量虐殺のせいで恐怖におびえる国民を搾取して富を築いた億万長者たちに関する、3本目のドキュメンタリーを制作したかったんです。でも、『アクト・オブ・キリング』と『ルック・オブ・サイレンス』で、何十年を経てもなお人々が恐怖の中で暮らしている状況を探究した私は、インドネシアへの再入国を禁じられてしまいました。殺害予告まであったため、新たな映画を制作することは不可能でした。

そこで私は場所を変えて、後悔するような方法で富を築いた寡頭政治家たちについて調査を始め、中央アジアの石油王を見つけました。とても優しくて陽気な叔父さんのように親しみやすい人で、どこか今作でマイケル・シャノンが演じた父親のようなタイプでした。でも、彼は自国の軍隊と協力して、人々を暴力的に土地から追い出すことで石油帝国を築き上げた人物だったんです。年齢を重ねて孫もできた今、彼は自分が一端を担った壊滅的な気候変動が地球にもたらす影響を恐れていました。彼が家族のために地下シェルターを購入したのは、社会崩壊やディストピアへの恐怖から逃れるためだけではなく、自分自身の後悔から身を隠すためでもあったのだと思います。

――それが今作のインスピレーションになったわけですね。

JO：『THE END (ジ・エンド)』でも、一家があの地下シェルターにこもっている本当の理由は、地上が有毒な放射能で汚染され、そこに出た瞬間に即死してしまうから、というだけではないのだと思います。彼らが外の世界へ出ようとしない本当の理由は、自分たちを囲う壁の正体が恐怖と恥だから。外へ出れば、自分たちが引き起こした現実を直視せざるを得なくなる。だからこそ、あの場所は“恥の砦”なのです。私たちが自分自身を鏡の前でまっすぐ見つめることを避け、許すことを怠ったとき、誰もが住み着いてしまう可能性のある砦なのです。

――実際に地下シェルターを訪れてみて、いかがでしたか？

JO：私は疑念を払拭できませんでした。自分たちが逃れようとしている大惨事に対する罪悪感に、彼らは一体どのように向き合おうとしているのだろうか、と考えずにはいられなかったのです。彼の妻は姪や甥と非常に愛情深い関係を築いていたのですが、「地下シェルターに誰を連れて行くのかについては、どこかで線を引かざるを得ない」と言っていました。かなり巨大なシェルターなのに、「連れて行けるかはわからない」と言うんです。愛する人たちを置き去りにした後悔を胸に、どうやって生きていくつもりなんだろう…と思いました。

また、もしそこで子どもが生まれたとしたら、彼らは後悔や過去から逃れるために、子どもを真っ白なキャンバスとして利用し、そこに自分たちの理想化された姿を描き込んでしまうのかもしれません。そうした疑問が心にまとわりつきました。そして、それらの問いに普遍的な人間性をもって答える最善の方法は、家族が引っ越してから25年後の地下シェルターを舞台に『THE END (ジ・エンド)』というミュージカルを制作することだと気づいたのです。

――なぜミュージカルだったのですか？

JO：あの地下シェルターを最初に見た日から、今作はミュージカルとして構想していました。どんなに絶望的な状況であっても、「朝が来ればいいことがある」と歌うミュージカルは、偽りの希望を描くのに最適なジャンルですから。登場人物たちは、自分の置かれた状況を正直に認めれば葛藤や緊張が生まれるはずなのに、ただセンチメンタルに「すべてが素晴らしい」だとか「自分たちの愛はこんなにも美しい」と、取り留めもなく語り続けます。

私は、この本質的にセンチメンタルで、不誠実でありながら美しい媒体を、その本来の姿――自己欺瞞のための手段であり、センチメンタルに脚色された集団的な“建前”をすべての人に押し付けるもの――として使おうと思いました。それこそが、この形式を本当に正直に用いる最初の試みになるだろう、と。

配役の妙。個性あふれた役者たち

――登場人物はいずれも難しい役ですが、母親役のティルダ・スウィントンをはじめ、キャストが素晴らしかったです。ほとんどがミュージカル初挑戦だったそうですね。

JO：彼らはみんな、作品に真実の世界をもたらす優れたアーティストです。ティルダはパラシュートなしで飛行機から飛び出すようなレベルの挑戦を受け入れ、あんなにも傷つきやすい母親を見事に演じてくれました。歌いながら情緒の揺れを表現する必要があり、私の知る限りではミュージカルのレパートリーの中でもかなり挑戦的な曲でしたが、彼女はそれを喜んで受け入れてくれました。

ティルダが必要としていたのは、技術的な指示と、素材を通して自分なりの表現方法を探すための空間だけで、それは時に信じられない選択をすることを意味しました。例えば、岩塩坑での撮影中、私たちに空気を送っていたエアチューブに彼女が驚いた瞬間がありました。そのときの彼女の表情には、私には言葉で表せない深みが加わり、とても印象的で気に入りました。後で興奮気味に「何に対して演じていたのか」と尋ねると、彼女はこう答えました。

もちろん最初は驚いたし、少し怖かった。でも、それが何なのかわかった瞬間に気づいたの。これは“死んだ地球の呼吸”なのだ、と。それが私に大きな安らぎを与えてくれた。（ティルダ・スウィントン）

それはティルダ・スウィントンにしか思いつかない、とても美しいイメージでした。

撮影中は「シェルレス（shellless＝殻がない）」という合言葉を使っていました。私か彼女が、より無防備で狂気を帯びた生々しい演技ができそうだと感じたとき、相手に「シェルレス」と囁くのです。時間があれば、お互いに軽くお辞儀を交わすこともありました。欧米では奇妙に思われるかもしれませんが、日本ではきっと理解してもらえますよね。そして、その合図をきっかけに、彼女はさらに深い境地へと入っていきました。

――息子役のジョージ・マッケイの目を見ていると、まるで本当に地下シェルターで育った人物のように感じられました。

JO：ジョージは役作りにたくさんの時間を費やして、あの息子を体現してくれました。ダブリン郊外での1か月間のリハーサル中、私たちはダブリン南部・ウィグロ郡の海岸沿いの山々をハイキングしました。彼は「息子としてハイキングがしたい」と言い、5時間もの間、役になりきって歩き続けました。最後の30分間は彼に目を閉じてもらい、私がガイドしました。そして、頂上にたどり着いた瞬間に目を開けてもらったのです。地下で育った息子が初めて世界を目にした瞬間を味わってもらうためでした。彼は太陽の光を浴びて瞬きをすると、泣き始めました。

そうした過程を経て彼は息子という役に深く没入し、両親を喜ばせ“良い人生”を築こうとする思いと、相容れない真実に直面するたびに、その人物像を体現するようになっていきました。ジョージの筋肉に微かな痙攣が走る瞬間があるんです。それは意識して制御できる筋肉の動きではなく、役柄の心理状態があまりにも深く体現されていたため、彼の目が息子として無意識に反応していました。彼は本当に的確で、美しい演技を見せてくれました。

――父親役のマイケル・シャノンはいかがでしたか？

JO：マイケルは、その瞬間に身を委ねることで生まれる真実性を大切にする人です。撮影を重ねるにつれてトーンやムードが微妙に変化すると、彼の心理的な反応は常に誠実で、テイクごとにまったく異なる演技を見せてくれました。

彼がリードするシーンでは、父親役のさまざまな解釈をまるでパレットのように示してくれました。贅沢すぎる状況で、素晴らしいアイデアの宝庫でした。編集では、微妙に異なる意味合いを持つテイクを扱う際に、彼の表情や動き、筋肉のわずかな震えまで注意深く観察し、一貫性を保つよう細心の注意を払う必要がありました。それでも、どのテイクも「オーマイガッド、今度は何をしてくれたんだ！」という驚きに満ちていて、とてもスリリングでした。

アメリカ、そしてヨーロッパでのリアクション

――監督の意図とは少し違うかもしれませんが、家族だけを受け入れて地下シェルターで暮らす彼らの姿を見ていると、過剰なナショナリズムによって外国人嫌悪や排他主義の傾向が強まる、日本を含む今の世界を映し出しているように感じました。今作はアメリカの大統領選の後に公開されたそうですが、現地の観客からの反応に影響はありましたか？

JO：アメリカでは、まず選挙前に映画祭で公開され、その後、選挙直後の12月から1月にかけて一般公開されました。ちょうどトランプが就任する前の時期で、とても難しいタイミングでした。人々は選挙前には「トランプが当選するかもしれない」という事実から目を背け、彼が勝利した後は「彼の公約によって事態が悪化するだろう」という現実を否認していたのです。

何かを否認している時に、すべてが崩壊した姿を描いた物語を受け入れるのは難しいものです。そして、この映画が問いかけているのは、まさにその否認の結果なのです。つまり、目の前に迫る何かを恐れて必死に拒もうとしているとき、その否認を描いた物語と向き合うことは極めて困難なのです。 ――アメリカ以外の国では、観客の反応に違いはありましたか？

JO：ヨーロッパではトランプの就任後に公開されたため、事態がどれほど悪い方向へ進んでいるのかを見通すことができました。まさにそこが分岐点だったように思います。その頃にはすでにトランプ政権が始まっており、石油政策では「ドリル、ベイビー、ドリル（掘って、掘って、掘りまくれ）」が国家方針となりました。さらに関税は引き上げられ、私たちは外国人排斥主義や過剰なナショナリズム、連帯や同盟の崩壊を目撃することになったのです。それは長年にわたりヨーロッパを安全に保ち、ある種の安逸をもたらしてきたものでした。ヨーロッパはまるでアメリカによる保護という要塞の中に暮らしていたのです。だからこそ、ヨーロッパの観客は、アメリカの観客よりもはるかに本作を受け入れてくれたように思います。

アメリカでは賛否両論がありましたが、多くの人が防御的な姿勢を見せたように思います。今作の作曲家のジョシュア・シュミットから、「この映画が賛否両論を巻き起こすのは驚くことではないよ。だって、『アクト・オブ・キリング』も賛否両論あっただろう？」と言われたのですが、私は「いや、『アクト・オブ・キリング』の時は、かなり意見が一致していた」と答えました。すると彼は、「でも、インドネシアではどうだった？」と問いかけてきたんです。私が「確かに賛否両論あった」と答えると、「今作は榴弾砲を180度回転させて、こちらに向かってぶちまけたようなものだ。それが賛否両論の理由だよ」と言われました。

――日本での反応も楽しみです。

JO：日本の観客の皆さんにも、この作品が心に響くことを願っています。今作も『アクト・オブ・キリング』や『ルック・オブ・サイレンス』と同様に、誰かが精神的に完全に崩壊していく姿を目撃するという、極めて個人的な恐怖に深く関わっています。今作ではティルダや父親の姿にそれが表れており、少女が地下シェルターに現れる場面は、私が『アクト・オブ・キリング』でアンワルの住まいに足を踏み入れた時と同じ感覚を呼び起こしました。

今作を通して伝えたいこと

――今作を楽しみにしている日本の映画ファンに、何か伝えておきたいことはありますか？

JO：皆さんにお伝えしたいことは2つあります。先ほど過剰なナショナリズムや排他主義について触れましたが、偉大な禅僧ティク・ナット・ハン師は、「すべてのものは、それ以外のものによって成り立っている」と語っていました。私たちの大気は、生命の歴史全体が吐き出した息吹の集合体です。もし地中に埋もれた化石化した生命をすべて燃やし、大気を破壊し、気候変動によって海を酸性化させれば、未来だけでなく、私たち自身をも殺すことになります。なぜなら、私たちは未来を築こうともがきながら、お互いに深く結びついているからです。

やがて、思いやりを注ぐに値する者と、思いやりのエネルギーが内に足りない者とで世界が分断される瞬間が訪れるでしょう。まずは家族、次に自分自身、そして親族、地域社会の人々、自国の国民へと範囲が狭められていきます。そして「国境を越えた人々は自力で生き延びるしかない」と言い出すのです。そうなれば、私たちは彼らを傷つけるだけでなく、自らの人間性をも破壊してしまうことになるでしょう。

私たちは自らを閉ざし、思いやりを制限するたびに、この映画に登場する地下シェルターと同じ場所に身を置くことになります。SNSで世の中の不正を目にして怒りや悲しみの絵文字を打つたびに、そのセンチメンタルな行為によって現実逃避する許可を自らに与え、より楽しいコンテンツをクリックし、現実から目を背けてしまうのです。まさにそれは、あの家族が暮らす地下シェルターそのものであり、今作にはその代償が描かれています。

――もう1つは？

JO：この映画は私たち全員が暮らしている、アルゴリズムの壁でできた地下シェルターの代償について警告する物語だということです。舞台は人類の絶滅へとつながる大災害後の世界であり、当然ながら最後の家族にとっては終焉の物語です。

でも、この警告を聞き入れる時間がまだ残されていると信じなければ、私たちはわざわざ集まって、この戒めの物語を作り上げることはなかったでしょう。あの家族にとっては手遅れかもしれないけれど、観客にとってはまだ遅くはないのです。だからこそ、映画を観終えて劇場を出たときに、頭上に広がる美しい空を心に刻みながら自問してください――まだ手遅れではないのなら、私たちはどう生きるべきなのだろうか、と。

『THE END(ジ・エンド)』は、12月12日（金）ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテほか全国公開。

Source: THE END