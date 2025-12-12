¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡ß¡Ö¥°¥é¥Ë¥Õ¡×¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥Ý¥Á¥¿¤ä°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤È¡Ö¥°¥é¥Ë¥Õ¡×¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢12·î15Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁáÀî²È¤Î¿©Âî¤ò»É¤·¤å¤¦¤ÇºÆ¸½¡ª¡¡¸ÄÀË¤«¤Ê¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¢£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´21¼ïÎà
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖCHAINSAW MAN collaboration¡×¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥¸¤ä¥Ý¥Á¥¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥¥Þ¡¢ÁáÀî¥¢¥¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´21¼ïÎà¡£
¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë»Ñ¤ò¥¸¥ã¥«¡¼¥É¤Ç»Ü¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥«¡¼¥É¥Ë¥Ã¥È¡×¤ä¡¢¥Ç¥ó¥¸¡¢ÁáÀî¥¢¥¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬°ì½ï¤Ë¿©Âî¤ò°Ï¤à»Ñ¤ò»É¤·¤å¤¦¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡ÖÎ¢ÌÓ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤êËþºÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥Á¥¿¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÉ½¾ð¤È¥Ý¡¼¥º¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥óÊÁ¤ò¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥«¡¼¥É¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¤ä¡¢¥Ç¥ó¥¸¤È¥Þ¥¥Þ¤Î¥·¡¼¥ó¤òÀ¸ÃÏ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨ÉôÊ¬¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡ÖÎ¢ÌÓ¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤â¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÁáÀî¥¢¥¤¬¡Ö¥³¥ó¡£¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë»Ñ¤ò»É¤·¤å¤¦¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¡×¤ä¡¢¥Ç¥ó¥¸¤¬¥Ý¥Á¥¿¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É»¨²ß¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
