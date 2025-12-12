¡Ö¤¨¡©¥¦¥½¤ä¤í¡©¡×à¤¹¤Ã¤Ô¤óá¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ªÄ«¥É¥é½Ð±é¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤ÇåºÎï¡×¡Ö¤ªÈ©¤¬¥Ô¥Á¥Ô¥Á¡×¡ÖÃÏÈ©¤¬åºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ºÜ¤»¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤¤¤«¤é¥¹¥Ã¥Ô¥ó¼ºÎé
¡¡2024Ç¯¸å´ü¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç¥®¥ã¥ëÌò¤ò±é¤¸¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÌÚÈþÎ¤°¡(¤ß¤ê¤Á¤ã¤à)¤¬à¤¹¤Ã¤Ô¤óá»Ñ¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤«ºÜ¤»¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤¤¤«¤é¥¹¥Ã¥Ô¥ó¼ºÎé ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤âÈþÍÆ°åÎÅ¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤ªÈ©¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¼«Âð¤È»×¤ï¤ì¤ë¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤é¤ª¤«¤ó¤â¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¿Æ»Ò¤ÇÈþÍÆ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¡©¥¦¥½¤ä¤í¡©¥¹¥Ã¥Ô¥ó¡©¹¥¤¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡¢¥Þ¥¸¤ÇåºÎï¡×¡Ö¤ªÈ©¤¬¥Ô¥Á¥Ô¥Á¡×¡ÖÃÏÈ©¤¬åºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£