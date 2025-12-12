帰国早々に取材に対応した森保監督。(C)SOCCER DIGEST

　12月５日に行われた北中米ワールドカップの組分け抽選会で、ポット２の日本はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同じF組に入った。

　抽選会に出席した後、ベースキャンプ地の視察をして12日に帰国した日本代表の森保一監督が、囲み取材に応じた。

　森保監督は、キャンプ地について、オランダとの初戦、欧州プレーオフB勝者との第３戦のグループステージ２試合を戦うダラスを中心にチェックしたという。

「ダラスを中心に見て回ってきました。ダラスは３箇所見てきましたけど、一番キャンプ地として考えられる施設が揃っている。トヨタスタジアムも使える。ただ、ポット１（の国が）がそこでやるということになったら、我々が狙うことはできない」

　希望キャンプ地が被った場合、ポットが高い国が優先されるため、ダラスでできない場合を想定しているようだ。
 
「ポット１がそこでやると言ったら、優先権がポット１にいくので、そこだけ一点買いすると、プランが全部崩れてしまうので。であれば、次のオプションを考えておいて、最適な方で落ち着いてやるということを考えています」

　指揮官は「我々はワールドカップ出場を早く決められたので、いろいろな選択肢を考えて、もうすでにかなりの数のキャンプ候補地を見てきて、いろいろな想定に合わせて事前キャンプとベースキャンプを一つにするのか、別々にするのか等々を考えながらやってきた。想定していた流れですけど、事前キャンプとベースキャンプはひょっとしたら別にするというところをもう一回検討して決めたいなと思っています」と説明した。

　第１希望はダラスであるものの、ポット１が使用する可能性が高く、次善の策を練っているようだ。

