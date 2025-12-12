SUPER EIGHT横山裕「ドッキリGP」ロケ中に全治2ヶ月の怪我 回転台乗るゲームで右肋骨骨折・腰椎捻挫
【モデルプレス＝2025/12/12】SUPER EIGHTの横山裕が、フジテレビ系バラエティ番組「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」のロケ中に全治2ヶ月の怪我をしたことがわかった。12月12日、番組公式サイトにて発表された。
【写真】横山裕「俺が悪いと思ってる」結婚への後悔を初告白した姿
公式サイトでは「12月11日午後、当該番組のロケにおいて、SUPER EIGHTの横山裕さんが『右肋骨骨折、腰椎捻挫』で全治2ヶ月の怪我をされました」と報告。「横山さんが怪我をされたことについて、大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます。また、関係者の方々、ご迷惑をおかけした皆様に、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
また「今回の件は、横山さんが回転台の上に乗るゲームの収録中に起きたものです」と説明し、「横山さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、今後は番組制作上の安全管理をより一層徹底してまいります」と結んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】横山裕「俺が悪いと思ってる」結婚への後悔を初告白した姿
◆横山裕「ドッキリGP」ロケで全治2ヶ月の怪我
公式サイトでは「12月11日午後、当該番組のロケにおいて、SUPER EIGHTの横山裕さんが『右肋骨骨折、腰椎捻挫』で全治2ヶ月の怪我をされました」と報告。「横山さんが怪我をされたことについて、大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます。また、関係者の方々、ご迷惑をおかけした皆様に、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
また「今回の件は、横山さんが回転台の上に乗るゲームの収録中に起きたものです」と説明し、「横山さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、今後は番組制作上の安全管理をより一層徹底してまいります」と結んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】