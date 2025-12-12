しなこ、アイスクリーム柄ミニスカから美脚際立つ「妖精みたい」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/12/12】クリエイターのしなこが12月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。ファンシーなミニスカート姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳カリスマ「スタイル抜群」ユニーク柄ミニスカから輝く美脚
しなこは「＠wigglewiggle_jp 1周年おめでとうございます」と、ライフスタイルブランド「wiggle wiggle」（ウィグルウィグル）に向けてコメントをつづり、同店で撮影した複数のショットを公開。ピンクやパープルを基調としたアイスクリーム柄のミニスカートからは美しい脚がのぞいている。
この投稿に、「コーディネートが半端なく可愛い」「今日の服装も似合ってる」「キュート」「スタイル抜群」「楽しそう」「スウィート感凄い」「妖精みたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳カリスマ「スタイル抜群」ユニーク柄ミニスカから輝く美脚
◆しなこ、ファンシーなミニスカ姿公開
しなこは「＠wigglewiggle_jp 1周年おめでとうございます」と、ライフスタイルブランド「wiggle wiggle」（ウィグルウィグル）に向けてコメントをつづり、同店で撮影した複数のショットを公開。ピンクやパープルを基調としたアイスクリーム柄のミニスカートからは美しい脚がのぞいている。
◆しなこの投稿に反響
この投稿に、「コーディネートが半端なく可愛い」「今日の服装も似合ってる」「キュート」「スタイル抜群」「楽しそう」「スウィート感凄い」「妖精みたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】