ユーロ圏　１０年債利回り格差　小幅に縮小、仏７１ｂｐ、伊６８ｂｐ

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:05時点）（%）
ドイツ　　　　2.86
フランス　　　3.57（+71）
イタリア　　　3.54（+68）
スペイン　　　3.303（+44）
オランダ　　　2.992（+13）
ギリシャ　　　3.462（+60）
ポルトガル　　　3.166（+31）
ベルギー　　　3.346（+49）
オーストリア　3.114（+25）
アイルランド　3.044（+18）
フィンランド　3.19（+33）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）