ユーロ圏 １０年債利回り格差 小幅に縮小、仏７１ｂｐ、伊６８ｂｐ
ユーロ圏 １０年債利回り格差 小幅に縮小、仏７１ｂｐ、伊６８ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:05時点）（%）
ドイツ 2.86
フランス 3.57（+71）
イタリア 3.54（+68）
スペイン 3.303（+44）
オランダ 2.992（+13）
ギリシャ 3.462（+60）
ポルトガル 3.166（+31）
ベルギー 3.346（+49）
オーストリア 3.114（+25）
アイルランド 3.044（+18）
フィンランド 3.19（+33）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:05時点）（%）
ドイツ 2.86
フランス 3.57（+71）
イタリア 3.54（+68）
スペイン 3.303（+44）
オランダ 2.992（+13）
ギリシャ 3.462（+60）
ポルトガル 3.166（+31）
ベルギー 3.346（+49）
オーストリア 3.114（+25）
アイルランド 3.044（+18）
フィンランド 3.19（+33）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）