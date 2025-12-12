2大会ぶりのオリンピック出場とはなりませんでした。



カーリング男子のオリンピック世界最終予選で日本代表として戦う「SC軽井沢クラブ」が決定戦で中国に敗れ、オリンピック出場を逃しました。



カナダで行われたカーリング男子のオリンピック世界最終予選。



残り「1つ」のオリンピック出場権をかけて日本代表のSC軽井沢クラブは中国と対戦しました。



地元・軽井沢町ではパブリックビューイングが行われ、集まったおよそ40人が選手たちに声援を送りました。





■ 第6エンド ■試合は「1対4」で日本が3点を追う展開で迎えた「第6エンド」。「黄色」のストーンのSC軽井沢クラブは有利な後攻。ここで軽井沢町出身の胗澤李空選手。相手のストーンをはじいて2点を加え、1点差に迫ります。■ 第9エンド ■そして「4対5」と日本が1点を追う展開で迎えた「第9エンド」。ここで後攻、赤いストーン「中国」のラストショット。一挙に4点を奪われると、日本が中国の勝利を認めるコンシードを宣言。日本は「4対9」で敗れ、男子として2大会ぶりのオリンピック出場とはなりませんでした。応援した人「ちょっと残念ですけどまた次回に向けて頑張ってもらいたいと思います」応援した人「本当に最後の最後まであきらめないで持って行ってくれたことはすごく感動しましたし、カーリングの素晴らしさや魅力を見させていただいたのでこれからも応援し続けたいと思います」日本代表（SC軽井沢クラブ）山口剛史 選手「オリンピック行きたいなとすごい強い気持ちもあったので勝てなくてすごく悔しいです。このチームでオリンピックで戦いたかったのですごい悔しいですけどいいメンバーで一緒にプレー出来てここまで出来てすごく誇りに思います」