¡Ú²òÀâ¡Û¡ÖÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¡×º£¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©º¤Æñ¤«¡¡½ªÈ×¹ñ²ñ¤Î¾ÇÅÀ
½ªÈ×¹ñ²ñ¡¢ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ç¤¢¤ëÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ï¤Ê¤¼¡¢À®Î©¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊ¿ËÜÅµ¾¼µ¼Ô¤¬¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¥®¥â¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1.½ªÈ×¹ñ²ñ¡Ö°ÛÎã¡×¤Î¹¶ËÉ¡¡²¿¤¬¡©
2.°Ý¿·¥¡¼¥Þ¥ó¤¬¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¡©
3.¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡¡È¶ÛÇ÷¡É¤Î²ñ´üËö
¢£Í¿ÅÞÆâ¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Î¹¶ËÉ¤¬¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×
¨¡¨¡¤Þ¤º¡¢1¤ÄÌÜ¤Î¥®¥â¥ó¡£°ÛÎã¤Î¹¶ËÉ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤¬°ÛÎã¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÎãÇ¯12·î¤Ï¡¢À¯¼£¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÊäÀµÍ½»»°Æ¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¤á¤°¤ëË¡°Æ¡¢Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ê¤É¡¢Âç»ö¤ÊË¡°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¡¢²¿¤¬°ÛÎã¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡£
¤¤¤Ä¤â¤Ï¹ñ²ñ¤¬ºÇ½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡¢¤è¤¯¸¶¹Æ¤Ç¤â¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤Î¹¶ËÉ¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¤Þ¤¹¡£
Í¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤ÎÂÐÎ©¡¢ÂÐ·è¤¬½ªÈ×¹ñ²ñ¤ÎÉáÃÊ¤Î·Ê¿§¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äê¿ôºï¸º¤ò¤á¤°¤ëÍ¿ÅÞÆâ¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Î¹¶ËÉ¤¬¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö°ÛÎã¡×¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°Ý¿·¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤¬¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó
¨¡¨¡2¤ÄÌÜ¤Î¥®¥â¥ó¡£¤½¤Î°Ý¿·¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤¬¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°Ý¿·¤Î¥È¥Ã¥×¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ç¤¹¡£
º£½µ8Æü¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¡¢ÀèÁ÷¤ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ë¡°Æ¤ÏÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÖÄó½Ð¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¡×¤Ç·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¡¢ºÎ·è¤·¤Æº£¤Î¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï¼þÊÕ¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢Çò¹õ¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¡£°Ý¿·¤ÎÂ¾¤Î´´Éô¤«¤é¤Ï¡ÖÄê¿ôºï¸º¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¹â»Ô¼óÁê¤Ï²ò»¶¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¹ÅÏÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤Î11Æü¤ÎÈ¯¸À¡£¡ÖË¡°Æ¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÏ¢Î©¹ç°Õ¤ÎÌóÂ«¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ë¡°Æ¤Ï¡ÖÄó½Ð¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÎ©·û´´Éô¤Ï¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤â¿¶¤ê¾å¤²¤¿·ý¤ò¤ª¤í¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡µÈÂ¼¤µ¤ó¤¬¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ë¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÌîÅÞ¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤â¿µ½Å°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇºÇ¤âÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤ÎÃæ¤«¤é¤â¡ÖÀ®Î©¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¾¤Ð¡¢°Ý¿·ÆâÉô¤Ë¤Ï¡ÖÄü¤á¥â¡¼¥É¡×¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼èºà¤«¤é¡¢À®Î©¤Ï¸·¤·¤¤¾ðÀª¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹â»Ô¡¦µÈÂ¼¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¤Ç²ò·èÁÀ¤¦°Æ¤â
¨¡¨¡¤Ç¤Ï3¤Ä¤á¤Î¥®¥â¥ó¡£Ê¿ËÜµ¼Ô¤¬¡Ö12·î¤Ï¶ÛÇ÷¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ´üËö¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡°ÆÀ®Î©¤Ï¸·¤·¤¤¾ðÀª¤ÎÃæ¡¢12Æü¤Ë¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ï¡Ö¹ñ²ñ¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤Ç¤âÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Â¾¤ÎÌîÅÞ¤ÏÎä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÌîÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¥Ý¡¼¥º¤À¤±¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»×¤¤µ¯¤³¤»¤Ð¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤ÎºÝ¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤¬µÞ¤ËÂçºå¤«¤éÅìµþ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÅÅ·â¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Î¹¶ËÉ¤Î·èÃå¤Ë¸þ¤±¡¢Í¿ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÈµÈÂ¼ÂåÉ½¤Î¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¤Ç²ò·è¤òÁÀ¤¦°Æ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ´üËö¤Þ¤Ç¤¢¤È5Æü¡£Í¿ÌîÅÞ¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¿ÅÞÆâ¤Î¹¶ËÉ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£