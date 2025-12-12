大人になると間違ったことをしても、言い訳や正当化をしがち。そんな自分を注意してくれたのが我が子だったら……？ 今回は、ママ友の愚痴を聞いた娘に正論で注意されて反省した話をご紹介いたします。

悪口を注意

「小学校の役員をしている私。運動会のとき、役員は準備や運営などのお手伝いをしなくてはいけなかったので、リーダーシップを発揮しながら他のママに指示を出していました。ただ、指示を出しても理解力のないママは行動が遅くて、イライラしていたんですよね。その人の悪口を他のママ友と言っていたら、ちょうど娘が聞いていたみたいで、家に帰ってから『ママのことは大好きだよ……、でもね』『他の人の悪口を言うところはすごく嫌』と言われてしまいました。娘にこんなことを言わせるなんて……。

思い返すと、私はすぐに人の悪口を言って発散する癖があることに気づきました。小学生の娘に正論を言われて、ものすごく反省しましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 人の悪口を言ってはいけないことくらい、子どもでもわかりますよね。娘に注意されるなんて親として恥ずかしいため、今後は心を改めてほしいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。