Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬12Æü¡¢TOKYO MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£»Õ¾¢Î©ÀîÃÌ»Ö¤µ¤ó¤ÎÎ©Àî°ìÌç¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾åÇ¼¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡Ö24»þ´Ö¡¢Äï»Ò¤Î»þ´Ö¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢µëÎÁ¤ò¤¢¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤»È¤¦¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡¡ÀäÂÐ¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»ä¤¬Á°ºÂ¤Î»þ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¶Ø»ß¡¢Íî¸ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ª¶â¤Ï1000±ß¡£²ÈÄÂ¤Ï2Ëü±ß¤°¤é¤¤Ê§¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£À¸³èÈñ¥×¥é¥¹¡¢ÃÌ»Ö¤Ë¾åÇ¼¶â¤òÊ§¤¦¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÃÌ»Ö¤Ë¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤½¤ÎÌ·½â¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤³¤½¤¬¡¢¸Ê¤Î·Ý¤Î³ÎÎ©¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¡£Íî¸ì¤ä¤ë¤Ë¤Ï¡ØÉÏË³¡¢µ²¤¨¤È´¨¤µ¤¬É¬Í×¤À¡Ù¤È¡£ÃÌ»Ö¤Î»þÂå¤ÏÆüËÜÃæ¤ÏÉÏË³¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø¤ªÁ°¤¿¤Á¤ÏÍµÊ¡¤Ê¤ó¤À¤«¤éµ²¤¨¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¨¡Ù¤È¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Î¾åÇ¼¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ©Àî°ìÌç¤À¤±¡£²È¸µ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¶µÁÄÍÍ¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸½ºß¤Ï°ìÌç¤Ç¾åÇ¼¶â¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»Ö¤é¤¯¤ÏÂç³Øºß³ØÃæ¤ËÃÌ»Ö¤µ¤ó¤ËÆþÌç¤·¡¢1995Ç¯¤Ë¿¿ÂÇ¤Á¾º¿Ê¡£
