Rollei 35AFスペシャルセット（クローム）

ビーハーフ株式会社は、フィルムカメラ「Rollei 35AF」用のレンズフィルターを12月12日（金）にリリースした。マグネットでの着脱が可能で、カメラ本体とのセットも設けられている。

「Rollei 35AF」のレンズ先端に取り付けられるレンズフィルターとして、UVフィルター、イエローフィルター、ブラックミスト1/4フィルター、マグネット式Φ40.5mmアダプターリングの「フィルターセット」が発売された。同じく12月12日（金）発売の新仕様版「Rollei 35AF」で使用できる。

フィルターセット

新仕様版「Rollei 35AF」はレンズ部に磁性対応のレンズリングを備えており、各レンズフィルターの装着は、マグネット式アダプターリングを介して行う。

また、ビーハーフの直販サイトで販売中の「フィルターセット」には、従来の「Rollei 35AF」をユーザーの作業で新仕様相当にできる「アップグレードキット特典」がついている。マグネット式のレンズキャプも付属する。

アップグレードキット特典

同じく直販サイトでは、新仕様の本体と上記3フィルター、マグネット式アダプターリングをセットにした「スペシャルセット」も販売中。

Rollei 35AFスペシャルセット（ブラック）

「Rollei 35AF」は2024年11月発売のフィルムカメラ。1967年にローライ社から発売された「Rollei 35」のデザインを踏襲し、同じく35mmフィルムを使用する。本家「Rollei 35」で不可能だったオートフォーカスでのピント合わせが可能になっている。

Rollei 35AF本体（フィルター対応の新仕様）

Rollei 35AF フィルターセット（アップグレードキット特典付）

Rollei 35AFスペシャルセット（クローム）

Rollei 35AFスペシャルセット（ブラック）

クローム：15万9,500円 ブラック：16万9,400円価格：1万9,800円（税込） 同梱物：Φ40.5mmアダプターリング（マグネット式）、UVフィルター、イエローフィルター、ブラックミスト1/4フィルター、アップグレードキット特典（数量限定）※MiNTカメラオンラインストア限定・数量限定価格：16万5,000円 付属品：レンズキャップ（マグネット式）、Φ40.5mmアダプターリング（マグネット式）、UVフィルター、イエローフィルター、ブラックミスト1/4 フィルター、レザーハンドストラップ、CR2電池※MiNTカメラオンラインストア限定・数量限定価格：17万4,900円 付属品：同上※MiNTカメラオンラインストア限定・数量限定