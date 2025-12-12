地域に伝わる伝統の品を作り地元や学校に愛着を持って貰おうと、庄内町の小学生が卒業制作で、伝統のほうき作りに挑戦しました。

【写真を見る】真剣なまなざしで世界に1つのほうきを作る！ 小学生が卒業制作で「由右エ門ほうき」作り（山形・庄内町）

きょう、庄内町の余目第四小学校の６年生が挑戦したのは、地域に伝わる伝統品、「由右エ門ほうき」作りです。

「由右エ門ほうき」は庄内町古関地区に伝わるほうきで、地区で収穫したホウキキビを使い冬場の農作業の合間に作られてきました。

児童たちは、子どものころからほうきを作ってきた保存会のメンバーから教えてもらいながらほうきを作っていきます。

「太さ見てください。こっちが太いね。これは締め方が弱いの。もう一回いこう」

■真剣なまなざしで集中！

ほうき作りは児童に「地域について学んでもらう」と共にこれからも伝統品を継承していくための後継者を増やすことも目的です。

児童達は真剣なまなざしで集中しながらほうきを作っていきます。

児童「結構上手に出来てます。あと（工程が）２個くらい。ちゃんとできそう」

児童「けっこう難しいが、地域の人達が教えてくれるので簡単に作れている」

■世界に一つだけのほうきが完成！

作業開始からおよそ３時間。ようやく・・・。

「すごい。できた！すげー」

ほうきが完成しました。紐などのデザインも児童たちで選んで作った世界に１つの由右エ門ほうきです。

児童「糸を巻いたりするのが難しかった。（難易度は）星４くらいですかね。勉強が終わった後に消しかすとかサッサッて集めて。そんな感じで使いたい」

児童「今まで作った人の思いを引き継げてうれしい。お母さんに掃除の時とかに使ってほしい。自分でも使います」

きょう作られたほうきは学校に展示されたのち、児童たちが小学校の思い出として持ち帰るという事です。