

○東建コーポ <1766> [東証Ｐ]

発行済み株式数の17.39％にあたる234万2600株(金額で296億3301万0200円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は12月15日から26年1月19日まで。買い付け価格は1万2627円。



○マーチャント <3121> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の8.04％にあたる250万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は26年1月30日から26年12月11日まで。



○トーエル <3361> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.53％にあたる10万株(金額で8350万円)を上限に、12月15日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ミルボン <4919> [東証Ｐ]

発行済み株式数の2.45％にあたる81万1700株の自社株を消却する。消却予定日は12月26日。



○寺崎電気 <6637> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.86％にあたる76万4100株(金額で34億9957万8000円)を上限に、12月15日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＧＥＮＤＡ <9166> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.6％にあたる500万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月15日から26年4月30日まで。



［2025年12月12日］



