県警は11月、不祥事に関する再発防止策の見直しを発表しましたが発表の際、カメラを入れない記者説明という形をとりました。12日に開かれた県議会の委員会で委員から「カメラを入れた記者会見で発表するべきだった」などの意見が出されました。



（総務警察委員会・福司山宣介委員）

「全てオープンにしてマスコミがこれをどういう報道をするか。それを聞いた県民がどう判断するか、これは皆さんが判断することではない」





2024年、県警では不祥事が相次いだことを受け再発防止策を策定しました。2025年に入っても不祥事が相次いでいることや策定から1年が経過したことなどから11月、再発防止策の見直しを発表しました。再発防止策では「県民へタイムリーかつ積極的に情報発信する」としていますが発表の際、記者会見ではなくカメラを入れない記者説明となりました。12日に開かれた県議会の総務警察委員会で委員からは「カメラを入れた記者会見をするべきだった」と指摘がありました。（総務警察委員会・福司山宣介委員）「この対応はいかがなものかと思わざるを得ない。皆さんの目指している方向と行動が伴っていないかと言われても仕方がない。積極的な姿勢になっているかどうかそこを県民はよく見ている」（県警・安達裕也警務部長）「（発表時には）1時間以上にわたり説明をし、記者の質問がなくなるまで答えた。そういった観点から県民への説明責任は果たしたものと考えている」県警は記者会見に応じなかった理由について「内容が刷新したものではなかった」などと説明しました。また、委員会では2022年に県内の女性が3回に渡って鹿児島南警察署に詐欺被害の相談をしたにもかかわらず被害届が受理されなかったことについて質疑が行われ、当時の副署長が直接謝罪を行ったことが報告されました。