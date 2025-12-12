SVÀª¤¬½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡ªÂç³ØÀª¤Ï2²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡ÄÌÀÆü¤«¤éNECÀîºê¤äSAGAµ×¸÷¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¹Ä¹¡ÇÕ2025¡Û
¡¡12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¹Ä¹¡ÇÕ JVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿SV¥êー¥°½÷»Ò¤Î¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤ÏÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤Ë¡¢£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º¤Ï¹Åç¥ª¥¤¥éー¥º¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¾¡Íø¡£
¡¡PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤ÏÅì³¤Âç³Ø¤È¤ÎÇ®Àï¤ò3-2¤ÇÀ©¤·¡¢¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤â¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥êー¥ô¥º·§ËÜ¤ËÆ±¤¸¤¯3-2¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á3²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡1²óÀï¤Ç¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿ÌÀ³¤Âç³Ø¤Ï¡¢·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¤ÇÇÔÀï¡£¤Þ¤¿2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿´ØÀ¾Âç³Ø¤Ï¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¤Ë1-3¤Ç¡¢Ê¡²¬Âç³Ø¤Ï¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤È¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÀï¤òÍî¤È¤·¡¢Âç³ØÀª¤Ï2²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹13Æü¤Î3²óÀï¤Ç¤ÏSVÀª¤¬Á´¥Áー¥àÅÐ¾ì¡£SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ëNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤Ï¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤È16»þ¤«¤éÀï¤¤¡¢2°Ì¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï10»þ¤«¤é·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤È»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¹Ä¹¡ÇÕ2²óÀï¤Î»î¹ç·ë²Ì¡¢3²óÀïÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£¹Ä¹¡ÇÕ2²óÀï»î¹ç·ë²Ì
´ØÀ¾Âç³Ø¡ÊÂçºå¡¦Âç³Ø¡Ë 1－3 ¥ëー¥È¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë¥º¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¡ÊÄ¹Ìî¡¦V¡Ë
¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¡Ê°¦ÃÎ¡¦SV¡Ë 3－0 ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡ÊÅìµþ¡¦Âç³Ø¡Ë
£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º¡ÊÉÙ»³¡¦SV¡Ë 3－0 ¹Åç¥ª¥¤¥éー¥º¡Ê¹Åç¡¦V¡Ë
¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡Ê»³·Á¡¦SV¡Ë3－2 ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥êー¥ô¥º·§ËÜ¡Ê·§ËÜ¡¦V¡Ë
·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡Ê·²ÇÏ¡¦SV¡Ë 3－0 ÌÀ³¤Âç³Ø¡ÊÀéÍÕ¡¦Âç³Ø¡Ë
²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¡Ê²¬»³¡¦SV¡Ë 3－0 £Ê£Á¤®¤Õ¥ê¥ª¥ìー¥Ê¡Ê´ôÉì¡¦V¡Ë
PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¡ÊÀÐÀî¡¦SV¡Ë 3－2 Åì³¤Âç³Ø¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦Âç³Ø¡Ë
¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¡ÊÀÅ²¬¡¦V¡Ë3－2 Ê¡²¬Âç³Ø¡ÊÊ¡²¬¡¦Âç³Ø¡Ë
____________________________________
¢£¹Ä¹¡ÇÕ3²óÀïÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¡ÊÂçºå¡¦SV¡Ë vs ¥ëー¥È¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë¥º¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¡ÊÄ¹Ìî¡¦V¡Ë
Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë¡Ê°ñ¾ë¡¦SV¡Ë vs ¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¡Ê°¦ÃÎ¡¦SV¡Ë
ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¡Êºë¶Ì¡¦SV¡Ë vs £Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º¡ÊÉÙ»³¡¦SV¡Ë
¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¡Ê°¦ÃÎ¡¦SV¡Ë vs ¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡Ê»³·Á¡¦SV¡Ë
SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Êº´²ì¡¦SV¡Ë vs ·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡Ê·²ÇÏ¡¦SV¡Ë
¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡¦SV¡Ë vs ²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¡Ê²¬»³¡¦SV¡Ë
Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì¡Ê¼¢²ì¡¦SV¡Ë vs PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¡ÊÀÐÀî¡¦SV¡Ë
NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦SV¡Ë vs ¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¡ÊÀÅ²¬¡¦V¡Ë