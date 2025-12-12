きょう12日（金）は北陸〜北日本では平地も含めて雪が降っていますが、あす13日（土）朝には止む所がほとんどとなりそうです。あす13日（土）は、昼間は雨や雪の所は少ないでしょう。ただ、西から低気圧が近づくため、午後は西から天気が下り坂へと向かいそうです。あさって14日（日）にかけて、2つの低気圧が日本列島を挟むように進む予想で、全国的に雨や風が強まるでしょう。東京ではおよそ1か月ぶりのまとまった雨になりそうです。場合によっては東京で初雪となるかもしれません。関東南部で雪が降ったとしても一時的で、すぐに雨に変わるため積もることはなさそうです。ただ、雨や風が強まって荒れた天気となるでしょう。関東の雨はあさって14日（日）午後には止んできそうですが、別の低気圧が近づく北陸や北日本で荒れた天気となる見通しです。週明け15日（月）にかけて、北陸〜北日本では特に風が強まって大荒れとなるおそれがあり、交通機関が乱れる可能性もあります。休日の間も最新の気象情報や交通情報にお気をつけください。

■あす13日（土）の全国天気

札幌や青森の雪のマークは朝まででしょう。昼間は全国的に晴れ間の出る所が多いですが、西日本では夕方以降に雨の範囲が広がり、夜遅くには雨や風が強まるおそれがあります。沖縄は朝晩雨が降るでしょう。

■あす13日（土）の予想最低気温

全国的に5℃を下回る所が多く、北海道や東北北部、長野は氷点下の冷え込みとなりそうです。東京都心は2℃の予想です。

■あす13日（土）の予想最高気温

昼間、日差しがあっても寒さは続きます。北・東日本は各地10℃に届かない予想で、東京都心は9℃でしょう。ただ、きょう12日（金）のような冷たい風は収まりそうです。

【あす13日（土）の各地の予想最高気温】

札幌 ： 0℃ 釧路 ： 0℃

青森 ： 2℃ 盛岡 ： 2℃

仙台 ： 6℃ 新潟 ： 6℃

長野 ： 5℃ 金沢 ： 8℃

名古屋： 9℃ 東京 ： 9℃

大阪 ：11℃ 岡山 ：10℃

広島 ：11℃ 松江 ：12℃

高知 ：14℃ 福岡 ：13℃

鹿児島：17℃ 那覇 ：24℃