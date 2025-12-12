スノーボードＷ杯ハーフパイプ第１戦（１２日、中国・張家口）で圧倒的な強さを見せた男子日本勢に対し、米メディアからも称賛の声が上がっている。

２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、１本目のランでフロントサイドダブルコーク１４４０（縦２回転、横４回転）を決めて９３・５０点をマーク。２本目は転倒したが、前週の「ザ・スノーリーグ」に続いて頂点に立った。２位は９０・２５点で戸塚優斗（ヨネックス）、３位には８９・００点で平野流佳（ＩＮＰＥＸ）が入り、日本勢が表彰台を独占した

今大会の結果を受け、平野歩と平野流が全日本スキー連盟の定めるミラノ・コルティナ五輪の派遣基準を満たし、代表入りが確実となった。

開幕まで２か月を切った大舞台でも活躍がされる男子日本勢について、米メディア「ＮＢＣスポーツ」は「男子部門ではお馴染みの３人が表彰台に上がった平野歩夢、戸塚優斗、平野流佳がそれぞれ力強いランを披露し、日本勢が圧勝した」と報じた上で「３人の日本人ライダーは、スコッティ・ジェームス（オーストラリア）とともに、ミラノ・コルティナ五輪の金メダル候補だ」と指摘した。

男子日本勢の強さは海外でも話題となっているようだ。