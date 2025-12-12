Instagramフォロワー数2,750万人以上を誇り、甘く端正なルックスと多彩な表現力で国境を越えて世界中のファンを魅了するグローバルスター俳優、チ・チャンウク。

彼の日本1stアルバム『Assemble』が、12月17日に先行配信、12月24日にCD発売されることが決定し、このたびアルバム新曲ティザー映像とリリースイベントの詳細が発表された。

1stアルバム『Assemble』（読み：アッセンブル）は、チ・チャンウク自身の仕事や人生、そしてファンとの日々を“ひとつひとつ組み立てていくパズル”に見立てて制作された作品。今回公開されたティザー映像では、収録される新曲4曲の一部を発売に先駆けて楽しむことができるほか、アルバムビジュアル撮影の様子を収録。楽曲とともに多彩に変化するチ・チャンウクの表情を味わえる映像となっている。

また、アルバムリリースを記念して2種類のリリースイベントの詳細が発表された。アルバム各形態の初回生産分に封入される「イベント参加抽選応募券」にて応募した150名を抽選でチ・チャンウクとの握手会に招待するリリースイベントと、「チ・チャンウク ジャパンオフィシャルファンクラブ会員限定盤」を予約・購入で150名を抽選でチ・チャンウクとのツーショットフォトタイム会に招待する「ファンクラブ会員限定 リリース記念プレミアムイベント」を開催。日時や応募期間等の詳細が発表されている。

また、対象ショップでの予約購入者には、先着でショップオリジナル特典がプレゼントされる。

さらに、チ・チャンウクは12月24日クリスマスイブに東京ガーデンシアターにて日本ファンミーティング＜2025 Ji Chang Wook Japan Fan Meeting 〜Winter With W（ユー）〜＞を開催する。ここで1stアルバムからの新曲を初披露する予定となっており、特別なクリスマスイブ公演に期待が高まる。チケットは現在一般発売中だ。

また、2026年には日本テレビ放送／ディズニープラスで世界配信予定の新ドラマ『メリーベリーラブ（仮）』への出演も決定しており、日本でのアーティスト・俳優活動の幅もますます広がる様子だ。

◼︎1stアルバム『Assemble』

配信日：12月17日（水）

発売日：12月24日(水)

詳細：https://jichangwook.ponycanyon.co.jp/

予約・購入：https://lnk.to/Assemble_1stAL ◆豪華初回盤特殊パッケージ（CD+アクリルキーホルダー＋PHOTOBOOK〈60P/B5サイズ〉）

PCCA-06439 11,000円(tax in) ◆通常盤 CD only

PCCA-06440 3,850円(tax in)

◆チ・チャンウクジャパンオフィシャルファンクラブ会員限定盤(CD＋パズル（260mm×380mm・300ピース）+ポストカード5枚セット)

SCCA-00174 9,350円(tax in)

※初回生産数に達し次第終了 ※初回生産分封入特典(3形態全て)

・トレーディングカード (全9種+シークレット1種)の中から、ランダムで1枚封入

・イベント参加抽選応募券1枚封入 収録曲

1.Celebration

2.あなたがいてくれた

3.僕がいたこと

4.Glass

5.Feel me,feel you

6.The Wind Of Spring

7.Starry Night Driver

8.My Christmas Wish

9.Spring Is You

10.SHINY TRIP 先着予約購入特典

Amazon.co.jp：メガジャケ（豪華初回盤特殊パッケージ：メガジャケ2枚組、通常盤：メガジャケ1枚組）

楽天ブックス：スマホショルダー（フォンタブW55×H60mm）

セブンネットショッピング：コンパクトミラー

タワーレコード：オリジナルクリアファイル（A4サイズ）A

HMV,HMV＆BOOKS：オリジナルクリアファイル（A4サイズ）B

上記以外の全国CDショップ：オリジナルクリアファイル（A4サイズ）C

◼︎＜2025 Ji Chang Wook Japan Fan Meeting 〜Winter With W(ユー)〜＞

【日時】

2025年12月24日（水）

18:00 開演（17:00 開場） 【会場】

東京ガーデンシアター

（東京都江東区有明2丁目1-6） ・一般指定席：14,850円（税込）

※お一人様2枚まで

※3歳以下入場不可、4歳以上有料 ・特典

ペンライト

チ・チャンウク手書きメッセージ入りポストカード（限定ボイス視聴QRコード付） ・ 一般チケット

ぴあ： https://w.pia.jp/t/jichangwook-fm2025/

ローチケ：https://l-tike.com/jichangwook/

イープラス：https://eplus.jp/jichangwook/