ano、日本武道館ワンマン収録Blu-rayより「骨バキ☆ゆうぐれダイアリー」ライブ映像公開
anoが2026年2月18日、自身初の日本武道館ワンマンライブ＜呪いをかけて、まぼろしをといて。＞の模様に加え、日本武道館公演までの道のりを収めたDocumentary FilmとInterview Movieを収録したLIVE Blu-ray『「呪いをかけて、まぼろしをといて。」at 日本武道館』をリリースする。同映像作品より「骨バキ☆ゆうぐれダイアリー」のライブ映像がanoのオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。
センターステージを囲むパイロ(火薬による特殊効果)の迫力溢れる演出。その中で、デスボイスやシャウトを交えながら、オーディエンスと共に“骨バキ☆ 骨バキバキ☆”と連呼して盛り上がる熱狂ライブの模様が映像作品リリースに先駆けて見ることが可能だ。
約12,000人の観客を感動の渦に巻き込んだ本公演のLIVE Blu-rayには、スペシャルな演出とともにセンターステージ形式で披露された全20曲を完全収録。ドキュメンタリー映像は、数々の著名アーティストの映像作品を手がけるエリザベス宮地が、日本武道館公演のリハーサル、メディア出演、そして当日のanoの模様をギュッと一つにまとめたファン待望のDocumentary FilmとInterview Movieを収録した内容となっている。
映像商品のラインアップは全2形態で、完全生産限定盤のTOY’S STORE限定盤は、Blu-ray(Live Movie＋Documentary Film＋Interview Movie)、ライブ写真集、ライブフォトカードをセットにして特殊パッケージ仕様で発売。一般市販盤の通常盤は、Blu-ray(Live Movie＋Documentary Film＋Interview Movie)のほかブックレットとライブフォトカードを封入。Blu-rayは、TOY’S STORE限定盤と一般市販盤に共通のものが付属する。
anoは、12月28日に＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞(大阪・インテックス大阪)、12月31日に＜COUNTDOWN JAPAN 25-26＞(千葉・幕張メッセ国際展示場1〜11ホール / イベントホール)、2026年1月25日に＜FUKUOKA MUSIC FES.2026(福フェス)＞(福岡・みずほPayPayドーム福岡)への出演が決定している。また、2026年3月より全国9都市を巡る自身初のホールツアー＜ano HALL TOUR 2026＞を開催する予定だ。
■LIVE Blu-ray『「呪いをかけて、まぼろしをといて。」at 日本武道館』
2026年2月18日(水)発売
主要販売サイト：https://tf.lnk.to/noroimaboroshi_BD
※後日iTunesにてコンサートフィルム販売も予定
【TOY’S STORE限定盤(完全生産限定盤)】
PPTF-7143 ￥15,400 (tax in)
予約リンク：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-7143
▼セット内容
・Blu-ray(1枚 / Live Movie[全20曲収録]＋Documentary Film＋Interview Movie)
・ライブ写真集
・ライブフォトカード
※特殊パッケージ仕様
【Blu-ray(通常盤)】
TFXQ-78291 ￥8,800 (tax in)
予約リンク：https://tf.lnk.to/noroimaboroshi_tsujo
▼セット内容
・Blu-ray(1枚 / Live Movie[全20曲収録]＋Documentary Film＋Interview Movie)
・ブックレット
・ライブフォトカード封入
▼Blu-ray収録内容 ※PPTF-7143 / TFXQ-78291共通
＜ano「呪いをかけて、まぼろしをといて。」＞at 日本武道館 2025.09.03
01 ちゅ、多様性。
02 許婚っきゅん
03 F Wonderful World
04 Bubble Me Face
05 スマイルあげない
06 愛してる、なんてね。
07 涙くん、今日もおはようっ
08 SWEETSIDE SUICIDE
09 ハッピーラッキーチャッピー
10 YOU&愛Heaven
11 AIDA
12 デリート
13 普変
14 猫吐極楽音頭
15 骨バキ☆ゆうぐれダイアリー
16 絶対小悪魔コーデ
17 ロりロっきゅんロぼ♡
18 絶絶絶絶対聖域
encore
en1 ミッドナイト全部大丈夫
en2 Past die Future
＋Documentary Film
＋Interview Movie
●Blu-ray購入特典
・Amazon：コットン巾着
・TOY’S STORE：トレーディングカード
・その他応援店：アクリルキーホルダー
※各特典絵柄は後日発表
■U-NEXT：ano初の日本武道館公演「呪いをかけて、まぼろしをといて。」
※フル映像はU-NEXTで独占見放題配信中
※本作品は見放題配信のため、無料トライアル期間中の方は追加料金無しで視聴可能
https://www.video.unext.jp/title/SID0240929
※視聴可能デバイスに関して
https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution
■ライブ／イベント出演情報
▼2025年
＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞
12月28日(日) 大阪・インテックス大阪
＜COUNTDOWN JAPAN 25-26＞
12月31日(水) 千葉・幕張メッセ国際展示場1〜11ホール / イベントホール
▼2026年
＜FUKUOKA MUSIC FES.2026(福フェス)＞
1月25日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡
■＜ano HALL TOUR 2026＞
3月07日(土) 神奈川／厚木市文化会館
open16:00 / start17:00
3月14日(土) 愛知／Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
open16:00 / start17:00
3月28日(土) 宮城／東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)
open16:00 / start17:00
4月04日(土) 香川／サンポートホール高松・大ホール
open16:00 / start17:00
4月19日(日) 福岡／福岡市民ホール 大ホール
open16:00 / start17:00
5月09日(土) 広島／広島JMS アステールプラザ 大ホール
open16:00 / start17:00
5月16日(土) 新潟 ／新潟テルサ
open16:00 / start17:00
5月22日(金) 北海道／札幌市教育文化会館 大ホール
open17:30 / start18:30
5月31日(日) 大阪／グランキューブ大阪
open16:00 / start17:00
▼チケット
全席指定 8,800円(税込)
特設サイト：https://ano-special.com/halltour2026/
主催・企画・制作：トイズファクトリー
制作協力：ハンズオン・エンタテインメント
