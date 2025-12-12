anoが2026年2月18日、自身初の日本武道館ワンマンライブ＜呪いをかけて、まぼろしをといて。＞の模様に加え、日本武道館公演までの道のりを収めたDocumentary FilmとInterview Movieを収録したLIVE Blu-ray『「呪いをかけて、まぼろしをといて。」at 日本武道館』をリリースする。同映像作品より「骨バキ☆ゆうぐれダイアリー」のライブ映像がanoのオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。

センターステージを囲むパイロ(火薬による特殊効果)の迫力溢れる演出。その中で、デスボイスやシャウトを交えながら、オーディエンスと共に“骨バキ☆ 骨バキバキ☆”と連呼して盛り上がる熱狂ライブの模様が映像作品リリースに先駆けて見ることが可能だ。

約12,000人の観客を感動の渦に巻き込んだ本公演のLIVE Blu-rayには、スペシャルな演出とともにセンターステージ形式で披露された全20曲を完全収録。ドキュメンタリー映像は、数々の著名アーティストの映像作品を手がけるエリザベス宮地が、日本武道館公演のリハーサル、メディア出演、そして当日のanoの模様をギュッと一つにまとめたファン待望のDocumentary FilmとInterview Movieを収録した内容となっている。

映像商品のラインアップは全2形態で、完全生産限定盤のTOY’S STORE限定盤は、Blu-ray(Live Movie＋Documentary Film＋Interview Movie)、ライブ写真集、ライブフォトカードをセットにして特殊パッケージ仕様で発売。一般市販盤の通常盤は、Blu-ray(Live Movie＋Documentary Film＋Interview Movie)のほかブックレットとライブフォトカードを封入。Blu-rayは、TOY’S STORE限定盤と一般市販盤に共通のものが付属する。

anoは、12月28日に＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞(大阪・インテックス大阪)、12月31日に＜COUNTDOWN JAPAN 25-26＞(千葉・幕張メッセ国際展示場1〜11ホール / イベントホール)、2026年1月25日に＜FUKUOKA MUSIC FES.2026(福フェス)＞(福岡・みずほPayPayドーム福岡)への出演が決定している。また、2026年3月より全国9都市を巡る自身初のホールツアー＜ano HALL TOUR 2026＞を開催する予定だ。

■LIVE Blu-ray『「呪いをかけて、まぼろしをといて。」at 日本武道館』

2026年2月18日(水)発売

主要販売サイト：https://tf.lnk.to/noroimaboroshi_BD

※後日iTunesにてコンサートフィルム販売も予定 【TOY’S STORE限定盤(完全生産限定盤)】

PPTF-7143 ￥15,400 (tax in)

予約リンク：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-7143

▼セット内容

・Blu-ray(1枚 / Live Movie[全20曲収録]＋Documentary Film＋Interview Movie)

・ライブ写真集

・ライブフォトカード

※特殊パッケージ仕様 【Blu-ray(通常盤)】

TFXQ-78291 ￥8,800 (tax in)

予約リンク：https://tf.lnk.to/noroimaboroshi_tsujo

▼セット内容

・Blu-ray(1枚 / Live Movie[全20曲収録]＋Documentary Film＋Interview Movie)

・ブックレット

・ライブフォトカード封入 ▼Blu-ray収録内容 ※PPTF-7143 / TFXQ-78291共通

＜ano「呪いをかけて、まぼろしをといて。」＞at 日本武道館 2025.09.03

01 ちゅ、多様性。

02 許婚っきゅん

03 F Wonderful World

04 Bubble Me Face

05 スマイルあげない

06 愛してる、なんてね。

07 涙くん、今日もおはようっ

08 SWEETSIDE SUICIDE

09 ハッピーラッキーチャッピー

10 YOU&愛Heaven

11 AIDA

12 デリート

13 普変

14 猫吐極楽音頭

15 骨バキ☆ゆうぐれダイアリー

16 絶対小悪魔コーデ

17 ロりロっきゅんロぼ♡

18 絶絶絶絶対聖域

encore

en1 ミッドナイト全部大丈夫

en2 Past die Future

＋Documentary Film

＋Interview Movie ●Blu-ray購入特典

・Amazon：コットン巾着

・TOY’S STORE：トレーディングカード

・その他応援店：アクリルキーホルダー

※各特典絵柄は後日発表

■U-NEXT：ano初の日本武道館公演「呪いをかけて、まぼろしをといて。」

※フル映像はU-NEXTで独占見放題配信中

※本作品は見放題配信のため、無料トライアル期間中の方は追加料金無しで視聴可能

https://www.video.unext.jp/title/SID0240929

※視聴可能デバイスに関して

https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution

■ライブ／イベント出演情報

▼2025年

＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞

12月28日(日) 大阪・インテックス大阪

＜COUNTDOWN JAPAN 25-26＞

12月31日(水) 千葉・幕張メッセ国際展示場1〜11ホール / イベントホール

▼2026年

＜FUKUOKA MUSIC FES.2026(福フェス)＞

1月25日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡

■＜ano HALL TOUR 2026＞

3月07日(土) 神奈川／厚木市文化会館

open16:00 / start17:00

3月14日(土) 愛知／Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

open16:00 / start17:00

3月28日(土) 宮城／東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)

open16:00 / start17:00

4月04日(土) 香川／サンポートホール高松・大ホール

open16:00 / start17:00

4月19日(日) 福岡／福岡市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00

5月09日(土) 広島／広島JMS アステールプラザ 大ホール

open16:00 / start17:00

5月16日(土) 新潟 ／新潟テルサ

open16:00 / start17:00

5月22日(金) 北海道／札幌市教育文化会館 大ホール

open17:30 / start18:30

5月31日(日) 大阪／グランキューブ大阪

open16:00 / start17:00

▼チケット

全席指定 8,800円(税込)

特設サイト：https://ano-special.com/halltour2026/

主催・企画・制作：トイズファクトリー

制作協力：ハンズオン・エンタテインメント

関連リンク

◆ano日本武道館公演＜呪いをかけて、まぼろしをといて。＞特設サイト

◆ano オフィシャルサイト

◆ano オフィシャルX

◆ano オフィシャルInstagram

◆ano オフィシャルTikTok

◆ano オフィシャルYouTubeチャンネル