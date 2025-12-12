Hakubi¡¦ÊÒ¶Í¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç²Î¾§¤·¤¿¡Ö²¿¼Ô (Mandarin ver.)¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Hakubi¤¬¡¢9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö²¿¼Ô¡×¤ÎÃæ¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ö²¿¼Ô (Mandarin ver.)¡×¤ò12·î17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¼Ô¡×¤Ï¡¢ÊÒ¶Í¡ÊVo,G¡Ë¤ÎË´¤ÁÄÉã¤¬¤«¤Ä¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÎ¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÂæÏÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³¤³°¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤â¤è¤ê¿¼¤¯ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½Å¤¤¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÀ©ºî¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ÊÒ¶Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ¸ì²Î¾§¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Spotify¤ª¤è¤ÓApple Music¤Ç¤ÏÇÛ¿®Í½Ìó¤Î¼õÉÕ¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÊÒ¶Í¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖStory¡×¤Ë¡¢KOHTA YAMAMOTO feat. katagiriÌ¾µÁ¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
◾️¡Ö²¿¼Ô (Mandarin ver.)¡×
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Pre-add / Pre-save¡§https://lnk.to/Hakubi_WhoeverYouAreMandarinver
¢¡¡Ö²¿¼Ô¡×
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/Hakubi_WhoeverYouAre
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù
TOKYO MX¡§2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë22»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
BSÄ«Æü¡§2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë26»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
WOWOW¡§2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë24»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
ABEMA¡§2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë22»þ¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡Ê½é²ó¤Ï1¡¦2ÏÃ¤ò°ìµóÇÛ¿®¡Ë
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë22»þ¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡Ê½é²ó¤Ï1¡¦2ÏÃ¤ò°ìµóÇÛ¿®¡Ë
¸ø¼°HP¡§https://kunonanime.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/animekunon
◾️¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¢¡¡ãµþÅÔéº·à2026 - »Í¾ò Åß¤Î¿Ø -¡ä
2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡ËKYOTO MUSE
½Ð±é¡§Hakubi, Æü¿©¤Ê¤Ä¤³
¢¡¡ãHakubi winter short tour ¡Èseek¡É¡ä
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå ¿´ºØ¶¶ ²Ð±Æ
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ ²¼ËÌÂô SHELTER
¢¡¡ãÊÒ¶Í¥½¥íÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö¤¦¤¿¤¤¤¿¤¤¤³¤È vol.1¡×¡ä
2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ» »¥ËÚ musica hall café
2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå ¿´ºØ¶¶ iiie
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë°¦ÃÎ Ì¾¸Å²° KD¥Ï¥Ý¥ó
¾ÜºÙ¡§https://hakubikyoto.com
