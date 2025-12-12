フジテレビは１２日、「芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ」のロケ中にＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕が骨折し、全治２か月のけがを負ったと、同番組の公式サイトで発表した。

同番組の公式サイトは「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕さんが『右肋骨骨折、腰椎捻挫』で全治２カ月のケガをされました」と公表。同サイトによると、今回の事故は、「収録中に起きたもの」と説明。横山のけがの状態については「右肋骨骨折、腰椎捻挫」で全治２か月だとも伝えた。そして横山に対しては「大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます」と謝罪。「横山さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、今後は番組制作上の安全管理をより一層徹底してまいります」と結んだ。

以下、発表全文。

１２月１１日午後、当該番組のロケにおいて、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕さんが「右肋骨骨折、腰椎捻挫」で全治２カ月のケガをされました。

横山さんがケガをされたことについて、大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます。

また、関係者の方々、ご迷惑をおかけした皆様に、心よりお詫び申し上げます。

今回の件は、横山さんが回転台の上に乗るゲームの収録中に起きたものです。

横山さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、今後は番組制作上の安全管理をより一層徹底してまいります。