今月、出費ヤバすぎ！→【ワークマン】へGO！“1,500円”で買える「優秀トップス」

なにかと出費がかさみがちな今の時期。それでもおしゃれはおろそかにしたくない！ 冬の即戦力トップスを買い足すなら【ワークマン】をチェックしてみて。裏起毛スウェットやふわふわ素材のトップスが、手に取りやすい価格でラインナップされています。主役になるカラーや素材で、コーデのマンネリ解消にも役立ちそう。デザインはシンプルで合わせやすく、大人コーデに取り入れやすいのも魅力です。

裏起毛の温もりが冬のお出かけにピッタリ

【ワークマン】「レディースサーバースウェットウォームクルー」\1,500（税込）

裏起毛で暖かく着られそうなスウェットシャツは、冬のお出かけに頼れる1枚。高撥水に防汚機能まで備わっている、プチプラとは思えないクオリティです。両サイドのポケットも便利で、デイリーに活躍してくれそう。オフホワイトやブラックといった定番カラーのほか、ライトグリーンやラベンダーのような個性派カラーもあるので、気分に合わせてチョイスして。

ふわふわ素材が高見え

【ワークマン】「レディースシャギーニットプルオーバー」\1,500（税込）

ふわふわなシャギー素材が、温もりをプラスするVネックトップス。「ソフトタッチ」と公式サイトにあるように、着心地の良さにも期待できそうです。ゆったりとした袖に、首元がすっきり見えるVネックが特徴。タートルネックや襟付きシャツとのレイヤードもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M