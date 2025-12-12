オレンジスパイニクラブが、2025年9月10日に発売した4thミニアルバム『ナイフ』から、初回限定盤の特典より「夏服」全7曲のデジタル配信を開始した。

「夏服」は前身バンド・Theドーテーズ時代の音源を再録した楽曲であり、これまで自身のライブで多数披露していたという。

そして、過去に「GET THE GLORY」のMVも手掛けた中澤 太による「エロティック」のMVが公開された。モノクロ映像ながら、実際のライブさながらの熱量を感じさせる演奏シーンが印象的な仕上がりになっているとのこと。

https://youtu.be/gE0RcoBPPzA

さらに、10月2日から福岡公演を皮切りに全国6カ所で開催した＜オレンジスパイニクラブ ワンマンツアー2025「ふたりで聴いた唄をまたうたう日」＞のセットリストを公式プレイリストとして同時公開した。また、2026年3月7日に結成14周年企画＜ザ・ベスト20 Vol.3＞の開催も決定している。

◾️「夏服」 配信日：2025年12月12日（金）

配信URL：https://OrangeSpinyCrab.lnk.to/natsufuku ▼オレンジスパイニクラブ ワンマンツアー2025「ふたりで聴いた唄をまたうたう日」セットリストプレイリスト

https://OrangeSpinyCrab.lnk.to/tour_2025

◾️4thミニアルバム『ナイフ』 CD発売日：2025年9月10日（水）

通常盤：\2,200（税込）（WPCL-13689）

初回限定盤：\4,400（税込）（WPCL-13689／WPCL-13690） 配信URL：https://OrangeSpinyCrab.lnk.to/knife

CD購入URL：https://orangespyniclub.lnk.to/4thMiniAL ▼収録内容

《CD》※通常盤・初回限定盤共通

1.ネクター

2.パートナー・イン・クライム

3.彼女が髪を巻いている

4.献立

5.ロンリーローリングスター

6.正体（フジテレビスペシャルドラマ「告知事項あり。〜その事故物件で起きること〜」主題歌）

7.Bowie 《初回限定盤特典》

・前身バンドTheドーテーズ時代の音源を再録したCD「夏服」

・初音源化となる未発表曲「ブサイク」を含む全7曲入り

・2CDスリーブケース仕様 「夏服」

1.エロティック

2.エブリデイ・ロックンロール

3.デート

4.ノーバイブ

5.死ぬほど好き

6.十人十色

7.ブサイク ▼店舗別特典（先着購入者）

Amazon.co.jp：メガジャケ

セブンネットショッピング：オリジナルピック

楽天ブックス：アクリルコースター（通常盤ジャケット ver.）

タワーレコード：スクエア缶バッチ（通常盤ジャケット ver.）

HMV： スクエア缶バッチ（初回限定盤ジャケットver.）

応援店：ミニステッカー（絵柄全2種のうちランダム1種）

※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合もございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※サポート店対象店舗は後日お知らせいたします。

※特典は数に限りがございますので、予めご了承ください。

※特典に関するお問い合わせは、直接、各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。