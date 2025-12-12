オレンジスパイニクラブ、前身バンド・Theドーテーズ時代の再録音源「夏服」全7曲を配信リリース。「エロティック」MV公開も
オレンジスパイニクラブが、2025年9月10日に発売した4thミニアルバム『ナイフ』から、初回限定盤の特典より「夏服」全7曲のデジタル配信を開始した。
「夏服」は前身バンド・Theドーテーズ時代の音源を再録した楽曲であり、これまで自身のライブで多数披露していたという。
そして、過去に「GET THE GLORY」のMVも手掛けた中澤 太による「エロティック」のMVが公開された。モノクロ映像ながら、実際のライブさながらの熱量を感じさせる演奏シーンが印象的な仕上がりになっているとのこと。
さらに、10月2日から福岡公演を皮切りに全国6カ所で開催した＜オレンジスパイニクラブ ワンマンツアー2025「ふたりで聴いた唄をまたうたう日」＞のセットリストを公式プレイリストとして同時公開した。また、2026年3月7日に結成14周年企画＜ザ・ベスト20 Vol.3＞の開催も決定している。
◾️「夏服」
配信日：2025年12月12日（金）
配信URL：https://OrangeSpinyCrab.lnk.to/natsufuku
▼オレンジスパイニクラブ ワンマンツアー2025「ふたりで聴いた唄をまたうたう日」セットリストプレイリスト
https://OrangeSpinyCrab.lnk.to/tour_2025
◾️4thミニアルバム『ナイフ』
CD発売日：2025年9月10日（水）
通常盤：\2,200（税込）（WPCL-13689）
初回限定盤：\4,400（税込）（WPCL-13689／WPCL-13690）
配信URL：https://OrangeSpinyCrab.lnk.to/knife
CD購入URL：https://orangespyniclub.lnk.to/4thMiniAL
▼収録内容
《CD》※通常盤・初回限定盤共通
1.ネクター
2.パートナー・イン・クライム
3.彼女が髪を巻いている
4.献立
5.ロンリーローリングスター
6.正体（フジテレビスペシャルドラマ「告知事項あり。〜その事故物件で起きること〜」主題歌）
7.Bowie
《初回限定盤特典》
・前身バンドTheドーテーズ時代の音源を再録したCD「夏服」
・初音源化となる未発表曲「ブサイク」を含む全7曲入り
・2CDスリーブケース仕様
「夏服」
1.エロティック
2.エブリデイ・ロックンロール
3.デート
4.ノーバイブ
5.死ぬほど好き
6.十人十色
7.ブサイク
▼店舗別特典（先着購入者）
Amazon.co.jp：メガジャケ
セブンネットショッピング：オリジナルピック
楽天ブックス：アクリルコースター（通常盤ジャケット ver.）
タワーレコード：スクエア缶バッチ（通常盤ジャケット ver.）
HMV： スクエア缶バッチ（初回限定盤ジャケットver.）
応援店：ミニステッカー（絵柄全2種のうちランダム1種）
※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合もございます。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※サポート店対象店舗は後日お知らせいたします。
※特典は数に限りがございますので、予めご了承ください。
※特典に関するお問い合わせは、直接、各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。
