氷川きよし、「THE FIRST TAKE」に初登場。チャンネル史上初の演歌楽曲「きよしのズンドコ節」をコーラス交え明るく元気に一発撮りでパフォーマンス
氷川きよしが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場した。
第619回の今回披露するのは、2002年に発売された氷川の代表曲である「きよしのズンドコ節」。本パフォーマンスは、チャンネル初の演歌楽曲の披露となる。世代を超え老若男女に愛されてきた本楽曲を、コーラスを交え明るく元気な一発撮りにてパフォーマンス。
◆ ◆ ◆
■氷川きよし コメント
演歌の良さは、この日本に生まれて、日本語をすごく大事に歌っていて、詞の行間にいろんな気持ちが込められていて、ストレートに気持ちを言わないところの良さがあるというか、奥ゆかしさというか、そういったところが演歌の魅力ですね。リリースから20年経った「きよしのズンドコ節」は、発売した当初よりも年月が経てば経つほど味わい深くなっていて、本当に素敵な曲だなと感じています。
◆ ◆ ◆
