第１０２回箱根駅伝（２０２６年１月２日、３日）にオープン参加で出場する関東学生連合チームは１２日、千葉・木更津市で練習を公開した。合流後初の全体練習で選手は約３０分間、軽めの調整を行った。

今大会から出走上限が１回から２回に緩和されたことで、２年連続２度目の箱根路を目指す東大の秋吉拓真（４年）は「箱根は夢の舞台であり、憧れの舞台。いい走りをしたい」と意気込んだ。

登録選手１６人から出走１０人を決める最終選考レースは今後行われる。５キロ３本の単独走で本番前に必要以上に出力させないために上限タイムを設定。１４分３０秒を満点として、１４分２９秒で走っても加点されない。１４分３１秒以上の場合、タイムによって減点されていく。「体の状態もしっかりしてきた。いつも通りの走りをしたい」と力強く意気込む。

東大からは大学院２年の本多健亮が初のメンバー入り。秋吉は「いつも一緒に切磋琢磨（せっさたくま）してきた先輩。必ず一緒に走りたい」と語れば、本多も「やっぱり２人で走りたい思いが強い」と東大赤門リレーを望んだ。

関東学生連合チームは１０月１８日の予選会（東京・立川市など）で敗退したチームの選手で編成される。昨年度までは予選会の個人順位上位１６人で編成されていたが、今年度から方法が変更された。落選校の上位１０校（予選会１１〜２０位）の「チーム枠」各１人と、予選会２１位以下のチームから「個人枠」６人の計１６人が登録される。また、これまで１回限りだった出場が２回まで認められる。

監督は予選会１１位だった法大の坪田智夫監督、コーチは同１２位の明大の大志田秀次監督、同１３位の専大の長谷川淳監督が務める。