YouTuberのゆたぼん（17）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「【ご報告】17歳になりました！そして今日で退院する事になり、通院しながら自宅で療養していきます！」とつづり、17歳の誕生日のこの日、退院したことを明かした。



ゆたぼんは8日、自身のYouTubeチャンネルで、バイク運転中に事故に遭い入院したことを報告していた。松葉杖を突く写真とともに「心配して連絡くれた方々、本当にありがとうございました！今回、人身事故の被害に遭いましたが、17歳はさらなる飛躍を目指していこうかと思ってます！これからもよろしくお願いします！人生は冒険だ！」と誓いを立てた。



11日に更新したYouTubeチャンネルでは、3週間ほど前に目の二重手術を受けたことを告白した。ゆたぼんは「どうですかね、いい感じじゃないですか。いやもう僕ね、めちゃくちゃ気に入ってるんですよね。この二重」と、目をパチクリさせながら笑顔を見せた。



目の二重手術を受けた理由として「僕は元々ですね、あの逆さまつ毛だったんですよ。全然、まあ見えるんですけど、ボクシング始めたぐらいの時から思ったんですけど、ボクシングやってる時にまつ毛じゃまやなっていうこととかあって、日常生活でもまつげ邪魔だなーって思うこともあったんですけど、でも僕にとってそれがもう当たり前だった」と説明した。



ゆたぼんは「びっくりしましたよ。え？こんな見やすい？みたいな。めちゃくちゃ見やすいやん…みたいな感じで。視界が広がってめっちゃ広くなって、めちゃくちゃ見やすかったですね。なんか世界が広がったみたいな、そんな感じ」と喜んでいた。



