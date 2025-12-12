Mrs. GREEN APPLE出演の番組「ミセスLOCKS」、8日深夜に地震で中断→YouTubeで限定公開
TOKYO FMのラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金 後10：00）は12日、公式Xにて、8日に予定していたMrs. GREEN APPLE出演「ミセスLOCKS」の放送を、番組YouTubeにて1週間の期間限定で公開すると発表した。
【動画】1週間限定で公開された「ミセスLOCKS」
投稿で「#ミセスLOCKS からお知らせ」と題し、「先日12月8日（月）に予定していた超現代史の授業を1週間の期間限定で #スクールオブロック のYouTubeチャンネルにて公開することになりました」と発表。「この日の授業は『みんなの今』！！今を生きるみんなのメッセージを3人で読んでいきます」と伝え、YouTubeと後記のリンクを添えた。
8日深夜、青森東方沖で地震が発生。番組は「ミセスLOCKS」の放送を中断し、「こもり校長」（GENERATIONS from EXILE TRIBE・小森隼）と「アンジー教頭」（アンジェリーナ1/3）が声をかけ続け、地震の最新報告や注意の呼びかけなどを行っていた。
この発表に「地震で聴ける状況じゃなかったので嬉しいです」「ありがとうございます 急な地震に遭い、怖くてどうしたらよいか不安の中、ミセスLOCKS！も途中で聴けなくなり」「地震のなか、3人の声と校長と教頭の声に安心できました。あらためて聞く機会をいただけてうれしいです」「今日も余震があって不安な日々を過ごされてるだろうJAM'Sの皆様、どうかお気を付けて」「冷静な地震速報と、スクールオブロックのこもりさんと、アンジーさんが私達リスナーにずっと寄り添ってくれる感じ、すごくありがたかったです」などのコメントが寄せられた。
同番組は“未来の鍵を握るラジオの中の学校”がコンセプト。2005年10月に放送スタート。Mrs. GREEN APPLE、Saucy Dog、宮世琉弥、賀喜遥香（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、NiziU、INI、新しい学校のリーダーズらが出演する。
