テレビアニメ『ポケットモンスター』場面カット（C）Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku（C）Pokemon

写真拡大

　アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ　テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第122話「灼熱の翼！ロイＶＳフリード」あらすじ＆先行場面カットが公開された。

【画像】ちょっと老けたフリード＆相棒リザードン　ロイとバトル中の場面カット

　19日放送の第122話は、宇宙での調査から帰ってきたフリード。スターミー教官との出会い、新たに掴んだラクリウムの情報を語る。そして、ロイはフリードとバトルすることに。

　しかも、負けたらライジングボルテッカーズは解散！？憧れの存在であるフリードとリザードンに挑む、ロイとラウドボーン！ロイはフリードを超えることはできるのか―！？

■第122話あらすじ
　宇宙での調査から帰ってきたフリード。スターミー教官との出会い、新たに掴んだラクリウムの情報を語る。そして、ロイはフリードとバトルすることに―。しかも、負けたらライジングボルテッカーズは解散！？憧れの存在であるフリードとリザードンに挑む、ロイとラウドボーン！ロイはフリードを超えることはできるのか―！？