『ポケモン』スターミー教官って何者！？神回確定…フリードVSロイ 第122話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第122話「灼熱の翼！ロイＶＳフリード」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】ちょっと老けたフリード＆相棒リザードン ロイとバトル中の場面カット
19日放送の第122話は、宇宙での調査から帰ってきたフリード。スターミー教官との出会い、新たに掴んだラクリウムの情報を語る。そして、ロイはフリードとバトルすることに。
しかも、負けたらライジングボルテッカーズは解散！？憧れの存在であるフリードとリザードンに挑む、ロイとラウドボーン！ロイはフリードを超えることはできるのか―！？
■第122話あらすじ
宇宙での調査から帰ってきたフリード。スターミー教官との出会い、新たに掴んだラクリウムの情報を語る。そして、ロイはフリードとバトルすることに―。しかも、負けたらライジングボルテッカーズは解散！？憧れの存在であるフリードとリザードンに挑む、ロイとラウドボーン！ロイはフリードを超えることはできるのか―！？
【画像】ちょっと老けたフリード＆相棒リザードン ロイとバトル中の場面カット
19日放送の第122話は、宇宙での調査から帰ってきたフリード。スターミー教官との出会い、新たに掴んだラクリウムの情報を語る。そして、ロイはフリードとバトルすることに。
しかも、負けたらライジングボルテッカーズは解散！？憧れの存在であるフリードとリザードンに挑む、ロイとラウドボーン！ロイはフリードを超えることはできるのか―！？
■第122話あらすじ
宇宙での調査から帰ってきたフリード。スターミー教官との出会い、新たに掴んだラクリウムの情報を語る。そして、ロイはフリードとバトルすることに―。しかも、負けたらライジングボルテッカーズは解散！？憧れの存在であるフリードとリザードンに挑む、ロイとラウドボーン！ロイはフリードを超えることはできるのか―！？