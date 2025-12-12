来年2月にイタリアで開催される、ミラノ・コルティナオリンピックまで2か月を切りました。エブリィでは、クロスカントリースキーの県勢の注目選手を紹介しています。きょうは、初めての夢舞台を目指す南砺市の山粼大翔選手です。



今年9月、地元のクロスカントリーコースで汗を流していたのは、南砺市出身の山粼大翔選手（22）。





今年2月に行われた、23歳以下の世界選手権では14位に入り、オリンピック出場が有力視される期待の新星です。山粼大翔選手「4年に一度っていうのは、自分だけじゃなくいろいろな方面で特別なものだと思うので、本当にこの機会を大事にして臨めたらなって思います」南砺平高校3年の時にインターハイで5位入賞し、頭角を現した山粼選手。当時は、日本トップレベルには届きませんでしたが、進学した早稲田大学で才能を開花させました。身長170センチと、クロスカントリースキー選手としては小柄ながら、持ち前の体力にさらに磨きをかけ、今年3月には初めて全年代での日本一に。大舞台でも物おじしないメンタルも強みです。山粼大翔選手「自分としてはそれ（身長）を言い訳にしたくないなっていうのはあって、本当に小さいころから、けっこう負けず嫌いな性格だったかなとは思います」大学4年で日本の頂点に立った山粼選手が、今年の卒業の際に選んだ場所は地元・南砺でした。現在は南砺市内の企業に勤めながら、世界の舞台を目指しています。その根底には揺るぎない「地元愛」があります。山粼大翔選手「自分自身も、地元で競技できるなら、これまで競技に関わってくださった方とか、これから関わってくださる方とか、そういった方に恩返しであったり、そういう場を作れるのは光栄なことだと思うので。オリンピックは初めての舞台になると思うので、出場できるとしたら気負わずに自分の持ち味を発揮できたらな、っていう風に思います」初めてのオリンピック出場を目指し、活躍を誓う山粼大翔選手。地元・南砺から世界へ！大きく羽ばたきます。